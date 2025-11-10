خبرگزاری کار ایران
اعضای شورای سیاستگذاری نهمین جشنواره‌ی تلویزیونی مستند معرفی شدند

اعضای شورای سیاستگذاری نهمین جشنواره‌ی تلویزیونی مستند معرفی شدند
کد خبر : 1712069
شورای سیاست‌گذاری نهمین جشنواره‌ی تلویزیونی مستند با هدف تصمیم‌گیری درخصوص جهت‌گیری کلی، سیاست‌ها و خط‌مشی‌ جشنواره تشکیل جلسه داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نهمین جشنواره‌ی تلویزیونی مستند، اعضای شورای سیاست‌گذاری این جشنواره‌ معرفی شدند.

احمد ضابطی جهرمی، محمد حمیدی‌مقدم، نفیسه مرشدزاده، جواد رمضان‌نژاد، محمد ذوقی و محمد شکیبانیا، اعضای شورای سیاست‌گذاری نهمین جشنواره‌ی تلویزیونی مستند هستند.

احمد ضابطی جهرمی پژوهشگر و از چهره‌های نام آشنای سینمای مستند ایران است که در عرصه‌ی تولید و پژوهش در سینمای مستند ایران، تجربه‌های بسیاری دارد.

محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است که دبیری جشنواره‌ی سینما حقیقت را نیز برعهده دارد.

نفیسه مرشدزاده روزنامه‌نگار، نویسنده، مترجم و موسس نشر اطراف است.

جواد رمضان‌نژاد رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) است که پیش از این مدیریت شبکه‌های افق و 5 سیما را نیز برعهده داشته است.

محمد ذوقی روزنامه‌نگار، فعال رسانه‌ای و معاون ارتباطات و بین‌الملل سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که پیش از این مدیر روابط عمومی این سازمان نیز بوده است.

محمد شکیبانیا از فیلمسازان مستند باسابقه‌ی کشور و رئیس انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند است که تاکنون تهیه‌کنندگی و کارگردانی چندین فیلم و مجموعه مستند را عهده‌دار بوده است. او برنده‌ی جوایز متعددی از جشنواره‌های مختلف سینمایی شده است.

براساس این گزارش، نخستین جلسه‌ی شورای سیاست‌گذاری جشنواره‌ی تلویزیونی مستند به میزبانی حسین زارع‌زاده دبیر جشنواره، در شبکه‌ی مستند سیما برگزار شد.

این جلسه با هدف تعیین جهت‌گیری کلی، سیاست‌ها و خط‌مشی‌ جشنواره و استفاده از نظرات اهالی مستند تشکیل و تصمیمات اجرایی برای برگزاری نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی تلویزیونی مستند در آن گرفته شد که مشروح آن اعلام خواهد شد.

نهمین جشنواره‌ی تلویزیونی مستند در ۵ بخش اصلی «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس مستند»، «مستندنگاری» و «گزارش مستند تصویری-خبری» به دبیری حسین‌زارع‌زاده برگزار خواهد شد.

