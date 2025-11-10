علیرضا امینی «سمفونی بارانی» را میسازد
علیرضا امینی، نویسنده و کارگردان سینمای ایران، بهزودی تولید پروژه سینمایی جدید خود با عنوان «سمفونی باران» را آغاز میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم سینمایی «سمفونی باران» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی علیرضا امینی از اوایل آذر ماه در شمال کشور مقابل دوربین میرود.
این فیلم که در ژانر درام عاشقانه ساخته میشود، پس از طی مراحل نهایی پیشتولید وارد مرحله فیلمبرداری خواهد شد.
«سمفونی باران» سال گذشته نیز برای تولید آماده شده بود، اما به دلیل فراهم نشدن شرایط مورد نظر و تغییر فصل، فیلمبرداری پروژه به تعویق افتاد. از حدود یک ماه پیش، روند پیشتولید نهایی فیلم دوباره آغاز شده و اکنون تیم تولید در آستانه شروع فیلمبرداری قرار دارد.
گفته میشود اسامی کامل بازیگران و عوامل شاخص این فیلم طی روزهای آینده از سوی مجری طرح پروژه اعلام خواهد شد.