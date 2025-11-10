به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، در حاشیه بیست‌وششمین نشست مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری در ریاض، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با زوراب پولولیکاشویلی دبیرکل سازمان جهانی گردشگری ملل متحد دیدار و گفت‌وگویی صمیمی داشت.

در این دیدار، صالحی‌امیری ضمن قدردانی از نقش مؤثر دبیرکل در مدیریت و انسجام فعالیت‌های سازمان جهانی گردشگری، گفت: بیش از چهار دهه تجربه حضور در مجامع بین‌المللی دارم و با روسای متعددی از نهادهای جهانی در اروپا و آسیا همکاری کرده‌ام، اما با اطمینان می‌گویم که زوراب شخصیتی بی‌نظیر، فعال، منسجم و اثرگذار در حوزه گردشگری جهانی است. او توانسته‌ با درایت و رویکردی مثبت، ساختار سازمان جهانی گردشگری را به‌سوی تعامل، پویایی و اعتماد متقابل سوق دهند.

وزیر میراث‌فرهنگی کشورمان افزود: ذهنیت مثبتی که مردم ایران از او دارند، حاصل رفتار حرفه‌ای، صداقت و نگاه انسانی زوراب است. همکاری نزدیک ایران با سازمان جهانی گردشگری، همواره مبتنی بر احترام متقابل و اعتماد بوده و این مسیر در آینده نیز باید با قدرت ادامه یابد.

قدردانی دبیرکل سازمان جهانی گردشگری از ایران

در ادامه این دیدار، زوراب پولولیکاشویلی با ابراز خرسندی از دیدار با وزیر میراث‌فرهنگی ایران گفت: ایران همواره یکی از همراهان فعال و قابل اعتماد سازمان جهانی گردشگری بوده است. در طول سال‌های اخیر، شاهد مشارکت سازنده ایران در برنامه‌ها و تصمیمات راهبردی سازمان بوده‌ام و از این بابت قدردانم.

وی با تمجید از توان مدیریتی و تجربه صالحی‌امیری افزود: در طول همکاری با وزرای متعددی از کشورهای مختلف، کمتر شخصیتی به این میزان از تجربه، دانش و درک راهبردی دیده‌ام. ایران کشوری زیبا، امن و دارای فرهنگی غنی است که ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری جهان دارد.

