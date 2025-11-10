موومان سوم «سمفونی اقتدار» در هفته هوافضا رونمایی شد+فیلم
موومان سوم «سمفونی اقتدار» به کارگردانی علی خلیلی و با عنوان «فتح» در هفته نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد.
به گزارش ایلنا، در آستانهی گرامیداشت هفته نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موومان سوم از «سمفونی اقتدار» به کارگردانی علی خلیلی و با عنوان «فتح» رونمایی شد.
این اثر که با هدف پاسداشت دستاوردها و مجاهدتهای نیروهای هوافضای سپاه تولید شده است، در هفتهی هوافضا(۱۵ تا ۲۳ آبان) و همزمان با سالگرد شهادت دانشمند برجسته، سردار شهید حسن تهرانیمقدم، تقدیم علاقهمندان شد.
نماهنگ «فتح» به کارگردانی علی خلیلی و تهیهکنندگی پیمان معصومزاده در مرکز تولیدات هنری–رسانهای مدار تولید شده است.
آهنگسازی و تنظیم ارکسترال این اثر را دانیال استادعبدالحمید انجام داده و سید مجتبی نوریان مدیریت تولید موسیقی را بر عهده داشته است.
«فتح» موومان سوم از مجموعهی «سمفونی اقتدار» است که با بهرهگیری از زبان موسیقی حماسی و ارکسترال، جلوههایی از رشادت، ایمان و خودباوری ملی را در قالبی هنری و فاخر به تصویر میکشد.