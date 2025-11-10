موومان سوم «سمفونی اقتدار» در هفته هوافضا رونمایی شد+فیلم

به گزارش ایلنا، در آستانه‌ی گرامی‌داشت هفته نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موومان سوم از «سمفونی اقتدار» به کارگردانی علی خلیلی و با عنوان «فتح» رونمایی شد.

این اثر که با هدف پاسداشت دستاوردها و مجاهدت‌های نیروهای هوافضای سپاه تولید شده است، در هفته‌ی هوافضا(۱۵ تا ۲۳ آبان) و هم‌زمان با سالگرد شهادت دانشمند برجسته، سردار شهید حسن تهرانی‌مقدم، تقدیم علاقه‌مندان شد.

نماهنگ «فتح» به کارگردانی علی خلیلی و تهیه‌کنندگی پیمان معصوم‌زاده در مرکز تولیدات هنری–رسانه‌ای مدار تولید شده است.

آهنگسازی و تنظیم ارکسترال این اثر را دانیال استادعبدالحمید انجام داده و سید مجتبی نوریان مدیریت تولید موسیقی را بر عهده داشته است.

«فتح» موومان سوم از مجموعه‌ی «سمفونی اقتدار» است که با بهره‌گیری از زبان موسیقی حماسی و ارکسترال، جلوه‌هایی از رشادت، ایمان و خودباوری ملی را در قالبی هنری و فاخر به تصویر می‌کشد.

