معرفی گروه بازیگران، طراحان و عوامل نمایش موزیکال «رابین هود»

به گزارش ایلنا، پوستر نمایش موزیکال «رابین هود» جدیدترین اثر ماهان حیدری رونمایی و گروه بازیگران و عوامل این اثر معرفی شدند.

پس از اعلام رسمی آغاز اجرای این اثر از ۲۰ آبان در تالار وحدت و استقبال از بلیت فروشی این اجرا، پوستر رسمی این نمایش موزیکال که از سوی سیامک پورجبار طراحی شده، رونمایی شد.

ماهان حیدری کارگردان اثر، پس از دو نمایش پرمخاطب قبلی خود «دیو و دلبر» و «شازده کوچولو»، اکنون سه‌گانه فانتزی‌هایش را با «رابین هود» در فضایی فانتزی - رئال تکمیل کرده است.

نازنین ‌کیوانی، امیررضا ‌توانایی، ستایش ‌غریبی، سینا رسولی، مهشید کشاورز بابایی‌نژاد، علی رنجبر، ارشیا شیخ‌ملکی، محمدمهدی ‌حسن‌نژاد، صدف ‌صبحی، پارسا حاجی رمضانی، مبینا رشیدی، کیانا ایرانی، آسمان کثیریان، هیلدا کردبچه، بامداد راکی، مهران فلاح، امیرحسین حاجی ابوالقاسمی، آرین حمید، روژان ‌حسن‌زاده، غزل ‌محمدی، مبینا آقازاد روحبخش، یاسمن وفافر، فرنیا کهن‌زاهدانی، مهدیس محمدنژاد اصلی، بهگل ‌ذوالفقارزاده بازیگران این نمایش موزیکال هستند.

همچنین الی حیدری و النا خلیلی تهیه کنندگان، و مانی ‌فرزانه آهنگساز «رابین هود» هستند و «مرتضا علی عباس میرزایی» و احسان یکتاپرست نیز بعنوان مشاور در این پروژه حضور دارند.

مینا تیموری (دستیار اول کارگردان)، فرشاد محمدی (طراح نور)، پیام قربانی (طراح صحنه)، مقدی ‌شامیریان (طراح لباس و تاج)، علیرضا خورشید (طراح گریم)، بهروز ‌سیفی (طراح صدا)، نوشین ‌بدری ‌کوهی (طراح حرکت)، یلدا ‌پیری ( منشی صحنه )، امیر عابدی ( کارگردان فیلم مستند تئاتر ) ساتگین یغمایی ( تنظیم کرال )، رضا اسدپور (میکس و مسترینگ موسیقی)، شیلان چرخکار (دستیار کارگردان و دستیار برنامه‌ریز) ، کیکاووس یاکیده و ژرژ پطروسی ( نریشن ) و بهمن بابازاده (مشاور رسانه و تبلیغات) دیگر عوامل این تئاتر معرفی شده اند.

در نسخه ارائه شده در این اثر نمایشی، ضمن پایبندی کامل به نسخه اصلی «رابین هود»، تلاش شده با حفظ کلیات محتوایی، به سمت و سویی امروزی با موسیقی و متن و مفهوم هدایت شود.

استفاده از بازیگران جدید در این اثر، با تمرکز روی قابلیت‌های بازیگری و خلاقیت‌های فردی ست که باعث شده این گروه با تعداد زیادی از بازیگران نوجوان، آبان و آذر ۱۴۰۴ میزبان دوستداران این سبک جدید از موزیکال‌های جهانی در ایران باشد.

بلیت فروشی «رابین هود» در سایت «تیوال» آغاز شده است.

