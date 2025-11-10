خبرگزاری کار ایران
برگزاری نخستین جلسه شورای داوری هنرهای نمایشی در انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران

نخستین جلسه شورای داوری انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران در سال ۱۴۰۴ با حضور جمعی از اعضای این انجمن برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن، این جلسه با حضور داود نامور (رئیس انجمن)، شاهین چگینی (بازرس انجمن)، عماد عامری (عضو هیئت مدیره انجمن)، آرش دادگر (هنرمند و داور)، میثم جمالی (نماینده اداره ارشاد و داور) و نازنین مباشری (مشاور حقوقی و وکیل انجمن) برگزار شد.

در این نشست، موضوعات و اختلافات میان یک گروه نمایشی و یک سالن تماشاخانه با دقت بررسی و برطرف شد.

داوود نامور، رئیس انجمن، در خصوص اهمیت این شورا گفت: «مسائل و مشکلات درون‌گروهی باید در چارچوب خانواده تئاتر حل و فصل شده تا از کشیده شدن آن به بیرون جلوگیری شود. شورای داوری انجمن تماشاخانه‌های ایران می‌تواند نقشی مؤثر در این زمینه ایفا کند. هدف ما این است که هنرمندان و مدیران تماشاخانه‌ها با اطمینان و آرامش به این شورا مراجعه کرده و مسائل خود را به شکلی حرفه‌ای و صمیمی حل کنند.»

از این پس، در صورت بروز اختلافات میان هنرمندان و تماشاخانه‌ها، طرفین می‌توانند برای حل و فصل موضوعات خود به دفتر انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی در عمارت نوفل‌لوشاتو مراجعه کنند تا روند حقوقی و راهکارهای مناسب پیگیری شود.

