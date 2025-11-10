به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن، این جلسه با حضور داود نامور (رئیس انجمن)، شاهین چگینی (بازرس انجمن)، عماد عامری (عضو هیئت مدیره انجمن)، آرش دادگر (هنرمند و داور)، میثم جمالی (نماینده اداره ارشاد و داور) و نازنین مباشری (مشاور حقوقی و وکیل انجمن) برگزار شد.

در این نشست، موضوعات و اختلافات میان یک گروه نمایشی و یک سالن تماشاخانه با دقت بررسی و برطرف شد.

داوود نامور، رئیس انجمن، در خصوص اهمیت این شورا گفت: «مسائل و مشکلات درون‌گروهی باید در چارچوب خانواده تئاتر حل و فصل شده تا از کشیده شدن آن به بیرون جلوگیری شود. شورای داوری انجمن تماشاخانه‌های ایران می‌تواند نقشی مؤثر در این زمینه ایفا کند. هدف ما این است که هنرمندان و مدیران تماشاخانه‌ها با اطمینان و آرامش به این شورا مراجعه کرده و مسائل خود را به شکلی حرفه‌ای و صمیمی حل کنند.»

از این پس، در صورت بروز اختلافات میان هنرمندان و تماشاخانه‌ها، طرفین می‌توانند برای حل و فصل موضوعات خود به دفتر انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی در عمارت نوفل‌لوشاتو مراجعه کنند تا روند حقوقی و راهکارهای مناسب پیگیری شود.

