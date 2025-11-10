خبرگزاری کار ایران
سرپرست معاونت امور هنری در دیدار با استاندار کرمان؛

ایران فقط تهران نیست

ایران فقط تهران نیست
کد خبر : 1711930
مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: معاونت امور هنری در راستای تحقق یکی از کلان برنامه ها و شعارهای مقام عالی وزارت مبنی بر اینکه « ایران، تهران نیست » بر واگذاری اجرای رویدادهای ملی به سایر استان‌های توانمند کشور تاکید دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی احمدی در نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک این معاونت و استانداری کرمان که به منظور اجرای 5 بخش از چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در این استان، شب گذشته، هجدهم آبان در سالن جلسات معاونت امور هنری برگزار شد، گفت: یکی از آسیب‌های حاکم بر جوامع‌ هنری تمرکز برگزاری جشنواره‌های ملی در پایتخت بود که باعث مهاجرت بسیاری از هنرمندان به واسطه دیده نشدن در استان خود و حضور در پایتخت می‌شد. این مهاجرت باعث می‌شد تا استان کم کم از حضور شخصیت‌های برجسته خالی شود و افرادی که باید در مکتب آن‌ها آموزش ببیند، فاقد این حضور و آموزش می‌شدند. شعار دکتر صالحی که «ایران، تهران نیست، ایران همه کشور است» و عدالت، اقتضا می‌کند که علاوه بر تهران خیلی از جشنواره‌ها را به استان‌ها منتقل کنیم.

او ادامه داد: خوشبختانه این آسیب حاکم کاهش پیدا کرده و توجه به استان‌ها جدی شده و روز به روز هم بیشتر می‌شود. بین استان‌ها هم شخصیت متولی استان در جذب برنامه‌های هنری موثر است و خوشبختانه آقای طالبی استاندار کرمان جدا ازجایگاه سیاسی؛ شأنیت فرهنگی و هنری دارند و در هر استانی که بوده‌اند، نگاه‌شان به حوزه فرهنگ و هنر جدی بوده است. افتتاحیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، دو بار در خارج از تهران انجام می‌شود؛ یکبار در یزد و اکنون هم در کرمان که هر بار نیز با حضور ایشان انجام شده است.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در جامعه کم شدن میزان تاب‌آوری است؛ عنوان کرد: یکی از راه‌های افزایش تاب‌‌آوری جامعه، استفاده از ظرفیت هنر نمایش است. قطعا هرچقدر که میزان تاب‌‌آوری در جامعه بیشتر باشد، عبور از بحران‌ها ساده‌تر خواهد شد. هنر نمایش قهرمانان تاریخ را هم در حوزه فرهنگ ملی و هم دینی عینیت می‌بخشد. وقتی این نسل به گذشته خود آگاه شود و با قهرمانان ایران آشنا شوند به این توان و غرور تاریخی افتخار می‌کنند و چون خود را نسلی می‌بینند که منصوب به قهرمانان تاریخ این مرزوبوم است، به راحتی در مقابل چالش‌ها کوتاه نمی‌آیند. حملات زیادی برای از بین رفتن هویت ملی ما در طول تاریخ انجام شد که قهرمانان ما این اجازه را به دشمنان ندادند و این نسل باید آن‌ها را بشناسد و بداند که دارای چه پشتوانه غنی است. این موضوع را هنر نمایش به زیبایی منعکس می‌کند.

محمدمهدی احمدی در پایان سخنانش گفت: جشنواره ویترین هنر نمایش کشور هستند و نشانگر توانمندی هنرمندان است. هرچقدر کارها با کیفیت و پرمحتوا باشد نشان می‌دهد جامعه هنری در حال پیشرفت است و هر اندازه کار ضعیف باشد، احساس می‌کنند که جامعه هنری در حال اُفت است. برای حرمت گذاشتن به زحمات استادان این عرصه باید کارهای قوی به صحنه بیاید تا این نسل آموزش ببیند و به هنر علاقه‌مند شود.

