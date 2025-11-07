توالت فرنگیِ «آمریکا» به فروش رفت!

به گزارش خبرنگار ایلنا، معمولا در فصل پاییز هر سال حراج‌های بین‌المللی برگزار می‌شوند و آثار هنری به واسطه فروش در اینگونه رویدادها گاه رکوردهای عجیبی به جا می‌گذازند.

حراج ساتبیز (Sotheby’s) یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین نهادهای مزایده آثار هنری در جهان است که در سال ۱۷۴۴ در لندن تأسیس شد و امروزه در کنار کریستی، به عنوان شاخص‌ترین معیار بازار جهانی هنر شناخته می‌شود. این حراج نه‌ تنها مکانی برای خرید و فروش آثار هنری است، بلکه صحنه‌ای برای تعیین ارزش هنری، تاریخی و فرهنگی آثار در سطح بین‌المللی به شمار می‌آید.

در رویدادهای اخیر ساتبیز، آثاری از بزرگ‌ترین هنرمندان تاریخ هنر از جمله پابلو پیکاسو، کلود مونه، اندی وارهول، مارک روتکو، و نیز هنرمندان معاصر همچون جف کونز و یایویی کوساما به نمایش درآمده‌اند. حضور آثار هنرمندان خاورمیانه، از جمله هنرمندان ایرانی در سال‌های اخیر نیز بر اعتبار و گستره فرهنگی این حراج افزوده است.

اهمیت حراج ساتبیز تنها در ارقام میلیونی معاملات نیست؛ بلکه در نقشی است که در ترسیم سلیقه جهانی، جهت‌دهی به بازار هنر، و تثبیت جایگاه هنرمندان در حافظه تاریخی معاصر ایفا می‌کند. این رویداد، در واقع آینه‌ای از ارزش‌های فرهنگی و اقتصادی زمانه ماست.

اتفاقی که اخیرا رخ داده در رابطه با یک اثر جنجالی است.

توالت طلای ۱۸ عیار بدنام «مائوریتزیو کاتلان» با عنوان «آمریکا»

رکورد عجیب یک اثر بدنام

حراجی ساتبی در ۳۱ اکتبر اعلام کرد که توالت طلای ۱۸ عیار بدنام «مائوریتزیو کاتلان» با عنوان «آمریکا» را در ۱۸ نوامبر با قیمت پایه تقریبی ۱۰ میلیون دلار به حراج خواهد گذاشت.

این اولین‌بار است که قیمت اولیه یک اثر هنری بر اساس وزن واقعی آن با طلا تعیین می‌شود. این مجسمه کاملاً کاربردی ۱۰۱.۲ کیلوگرمی، تنها نسخه باقی‌مانده از این اثر جنجالی را نشان می‌دهد و آن را به یکی از مورد انتظارترین آثار فصل حراج پاییزی تبدیل می‌کند.

فقط نگاه کنید، استفاده نکنید!

توالت درخشان هنرمند ایتالیایی «مائوریتزیو کاتلان» ، از ۸ نوامبر تا تاریخ حراج در یک سرویس بهداشتی در دفتر مرکزی جدید ساتبی در ساختمان بروئر به نمایش گذاشته خواهد شد، اگرچه بازدیدکنندگان فقط مجاز به مشاهده ( و نه استفاده) از این وسیله خواهند بود.

دیوید گالپرین، رئیس هنر معاصر ساتبی، در اینباره به خبرنگاران گفت: ما نمی‌خواهیم مردم روی این اثر هنری بنشینند؛‌ چرا که قرار نیست آثار هنری ابزاری کابردی باشند. این سازه هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

سرگذشت «آمریکا»!

«آمریکا» اولین‌بار زمانی توجه بین‌المللی را به خود جلب کرد که در سال ۲۰۱۶ در موزه گوگنهایم نیویورک نصب شد؛ جایی که بیش از ۱۰۰۰۰۰ بازدیدکننده برای تجربه آنچه موزه «صمیمیت بی‌سابقه با یک اثر هنری» می‌نامید، صف کشیدند.

بدنامی پشت بدنامی

این اثر کاملاً لوله‌کشی شده و کاربردی بود و به بازدیدکنندگان اجازه می‌داد برای استفاده از آن، قرار ملاقات‌های سه دقیقه‌ای رزرو کنند. بدنامی این اثر در سال ۲۰۱۹ به طرز چشمگیری افزایش یافت، زمانی که نسخه دیگری از آن از کاخ بلنهایم، خانه اجدادی وینستون چرچیل در انگلستان، در یک سرقت شبانه بی‌شرمانه که باعث سیل و آسیب ساختاری به این مکان میراث جهانی یونسکو شد، به سرقت رفت.

اوایل امسال دو مرد در رابطه با این سرقت محکوم شدند، اما توالت طلایی هرگز پیدا نشد و اعتقاد بر این است که برای استخراج طلای تخمینی ۴.۸ میلیون پوندی آن، ذوب شده است.

یک حراج عجیب به قیمت روز طلا در جهان

این حراج در حالی برگزار می‌شود که قیمت طلا امسال بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و تقاضا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵ به رکورد ۱۳۱۳ تن متریک رسیده است.

تصمیم ساتبی برای تعیین قیمت اولیه بر اساس ارزش بازار طلا، یک مکانیسم قیمت‌گذاری بی‌سابقه ایجاد می‌کند که می‌تواند تا زمان سقوط چکش، قیمت اولیه را در نوسان نگه دارد.

رکوردی دیگر در راه است

اگر «آمریکا» از انتظارات فراتر رود، می‌تواند از رکورد حراج فعلی کاتلان با ۱۷.۲ میلیون دلار که توسط مجسمه هیتلر «او» در سال ۲۰۱۶ ثبت شده بود، پیشی بگیرد. این زمان‌بندی پس از پیروزی اخیر کاتلان در بازار با «کمدین»، ( موزی که با چسب به دیوار چسبانده شده بود) که سال گذشته در ساتبی به قیمت ۶.۲ میلیون دلار فروخته شد، چهار برابر بالاترین تخمین آن، صورت گرفته است.

