«مجری طرح» اولین همراه کارگردان است/ بازیگری دغدغه من نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، عوامل متعدد و مهمی باید دست به دست هم دهند تا یک اثر نمایشی روی صحنه برود. این عوامل مهم را نیروهای انسانی در قالب دستیار کارگردان، مدیر تولید، مدیر صحنه، مجری‌ طرح، منشی صحنه ایجاد می‌کنند. لذا با این حساب تنها عوامل روی صحنه بردن یک اثر نویسنده‌، کارگردان و بازیگران نیستند و در نهایت می‌توان از آنها به عنوان عوامل اصلی و نیروهای روی صحنه نام برد. در ادامه باید گفت هرچه نمایش از همان ابتدا تولیدی‌تر یا اجرایی‌تر باشد، اجرایی موفق‌تر را در پی خواهد داشت. بخصوص در شرایط اقتصادی امروز و عدم حمایت‌های دولتی مقوله تولید اهمیت بیشتری می‌یابد. حال این سوال مطرح می‌شود که پرداختن به امور مذکور وظیفه «مدیر تولید» است یا «مجری طرح»؟

سیدعید سیادت فعال حوزه تئاتر یکی از افرادی است که در این زمینه‌ تجارب میدانی و عملی دارد. او درباره مضامین مذکور با ایلنا گفتگو کرد.

سیدسعید سیادت (مدیر تولید، مجری طرح و بازیگر)، در ابتدای صحبت‌هایش درباره وظایف مجری طرح در تئاتر توضیح داد: پروسه تولید تئاتر توسط یک کارگردان تقریبا پروسه مشخصی است، اما طی این سال‌ها عناوینی مانند «مجری طرح»، «مدیر تولید» و... مطرح‌تر از قبل شده است.

او افزود: وظیفه «مجری طرح» و «مدیر تولید» بسیار به هم شباهت دارد. در پروسه تولید یک تئاتر، مسئله سالن اجرا مورد بحث است؛ اینکه چه سالنی مناسب اجرای این نمایش است، یا اینکه از لحاظ مالی کدام سالن مناسب‌تر است و یا اینکه تصمیم کارگردان کدام سالن است. دنبال کردن سالن مناسب و مهیا کردن امکان اجرا در آن سالن را از وظایف مجری طرح می‌دانند. در ادامه بحث انتخاب بازیگر و عوامل یک پروژه نمایشی نیز با «مجری طرح» و «مدیر تولید» در ارتباط است.

وی در ادامه توضیح داد: در برخی آثار «مجری طرح» وظیفه «تهیه کننده» را نیز قبول می‌کند که من خیلی این مورد را متوجه نمی‌شوم که چرا باید چنین اتفاقی رخ دهد؟ «مجری طرح» طرف قرارداد مالی بازیگران و عوامل نیست، حتی اگر پروژه‌ای تهیه کننده ندارد، مشخصا کارگردان باید طرف قرارداد باشد.

سیادت بیان کرد: در نتیجه رویکرد قبلی، رویکردی سلیقه‌ای است. پس از مشخص شدن زمان اجرا و سالن اجرا و عوامل پروژه، «مجری طرح» و «مدیر تولید» موظف است در مورد سالن تمرین و گام‌های آغازین برای شروع تمرینات آن نمایش مداخله کند و ناظر بر تیم تبلیغاتی نمایش نیز باشد. در واقع «مجری طرح» همراه اصلی یک کارگردان برای شروع یک پروژه نمایشی است، بخصوص در شرایطی که تهیه کننده‌ای وجود ندارد.

سیادت در ادامه، در مورد نیاز گروه‌های نمایشی به مجری طرح در فرایند تولید یک اثر، گفت: حضور «مجری طرح» در یک پروژه سبب می‌شود که کارگردان فراغت ذهنی بیشتری داشته باشد و فکر خود را از مسائلی مانند سالن اجرا، زمان اجرا، سالن تمرین، نظارت بر تیم تبلیغاتی و... آزاد کند.

وی درباره سوءتعبیرهای موجود از سمت «مجری طرح»، افزود: اگر بخواهیم یک تعریف کلی از «مجری طرح» ارائه کنیم؛ «مجری طرح» باید هماهنگ کننده باشد و علاوه بر این هماهنگی تعدادی از وظایف را بین عوامل به درستی تقسیم‌بندی کند و اشراف و نظارت بر عوامل داشته باشد. برای مثال؛ ممکن است یک گروه تبلیغاتی از لحاظ فکری با اندیشه کارگردان در مورد تبلیغات همسو نباشد، وظیفه نزدیک کردن این دو تفکر مختلف در پروژه به عهده مجری طرح است.

سیادت در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تجارب اخیر خود در حوزه بازیگری، توضیح داد: واقعیت بازیگری دغدغه من نیست، چه بسا اینکه اگر بود، اتفاقات ویژه‌تری ممکن بود در این زمینه برای من رخ می‌داد. شروع بازیگری من با سریال «خواب و بیدار» اتفاق افتاد. دوستانی در حوزه تصویر دارم که باتوجه به شناختی که نسبت من داشتند، من را به پروژه هایی تصویر، به عنوان بازیگر معرفی کردند.

او ادامه داد: با توجه به تجارب یکی، دو سال گذشته، فکر می‌کنم که باید بیشتر به بازیگری بپردازم؛ به خصوص همکاری با آقای مهدی فخیم‌زاده در دو سریال «خواب و بیدار» و «ساختمان 85» و تله فیلم «سه ماهی» به کارگردانی حمید قربانی و سریال‌های «جنگل آسفالت»، «ازازیل»، «جان سخت» و سریالی که در دست تولید است به نام «دونیمه ماه» به کارگردانی احمد معظمی، سبب شده است که این موضوع را کمی جدی‌تر از قبل دنبال کنم و امیدوارم نقش‌هایی که در آینده در قامت تصویر پیشنهاد می‌شود نیز پررنگی بیشتری داشته باشد.

وی در پایان افزود: من بحث تولید تئاتر را بسیار دوست دارم و در رزومه کاری من این موضوع ملموس است و تولید تئاتر و حمایت گروه‌های جوان نیز از علاقه‌مندی های من است.

انتهای پیام/