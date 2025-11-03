دولت چهاردهم توسعه متوازن استانها را با تمرکز بر تکمیل پروژههای نیمهتمام دنبال میکند
معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاستجمهوری با تاکید بر رویکرد عملگرایانه و تعهدمحور دولت چهاردهم گفت: سیاست دولت در سفرهای استانی، تمرکز بر اتمام پروژههای نیمهتمام، استفاده هدفمند از منابع و تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه متوازن استانهاست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاستجمهوری در بیستوچهارمین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با اشاره به سیاستهای اجرایی دولت چهاردهم در حوزه توسعه منطقهای گفت: ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی در استانهای کشور بهویژه در مناطق مرزی بسیار بالاست، اما زیرساختها متناسب با این ظرفیتها نیست. دولت چهاردهم با رویکرد عدالتمحور در تلاش است این فاصله را جبران و فرصتهای رشد را به شکل متوازن در سراسر کشور گسترش دهد.
فراهانی با اشاره به آغاز سفرهای استانی رئیسجمهور از ابتدای آذرماه سال گذشته افزود: تا امروز ۱۲ سفر رسمی و ۱۰ سفر پروژهای و مناسبتی انجام شده است؛ بهطور میانگین در هر ماه دو سفر. هدف این سفرها نه صرفاً بازدید، بلکه بررسی میدانی مسائل و اتخاذ تصمیمهای اجرایی برای حل مشکلات استانهاست.
او تاکید کرد: در سفرهای استانی دولت چهاردهم، تصمیمها پیش از سفر بهطور دقیق کارشناسی و تعهدات مالی آن مشخص میشود تا مصوبات بهصورت کامل اجرا شود.
معاون نهاد ریاستجمهوری با اشاره به وجود پروژههای نیمهتمام در کشور گفت: دولت چهاردهم تکمیل پروژههای با پیشرفت بالای ۷۰ درصد را در اولویت قرار داده است تا آثار ملموس آن در زندگی مردم در کوتاهمدت نمایان شود. در این فرآیند، هر مصوبه استانی تنها زمانی تصویب میشود که سازمان برنامهوبودجه، دستگاه اجرایی، استاندار و تأمینکننده مالی آن را تأیید و امضا کنند.
فراهانی افزود: بهجای گسترش پروژههای جدید، رویکرد دولت، تمرکز بر اتمام طرحهای نیمهتمام و افزایش بهرهوری منابع است. با این روش، از هدررفت بودجه و طولانیشدن اجرای پروژهها جلوگیری میشود.
معاون نهاد ریاستجمهوری با اشاره به اهمیت پیگیری مصوبات سفرهای استانی گفت: شش ماه پس از هر سفر، تیمهای نظارتی به استان بازمیگردند و وضعیت اجرای پروژهها را بررسی میکنند. گزارشهای اخیر نشان میدهد که در چهار استان نخست، تمامی تعهدات مصوبات بهصورت کامل اجرا شده است.
او افزود: این نظارت مستمر باعث شده روند تخصیص بودجه و پیشرفت طرحها شفافتر شود و مردم آثار تصمیمهای دولت را در مدت کوتاهتری لمس کنند.
فراهانی با اشاره به جایگاه گردشگری در توسعه پایدار استانها گفت: حدود یکسوم بودجه سفرهای استانی به پروژههای مرتبط با گردشگری و زیرساختهای حملونقل اختصاص دارد. توسعه راهها و تسهیل دسترسی، از مهمترین عوامل رونق گردشگری و اشتغالزایی است.
وی افزود: در کنار آن، دولت از طرحهای مولدسازی داراییهای راکد حمایت میکند. بسیاری از املاک متروکه و فضاهای بلااستفاده در شهرها میتوانند با مشارکت بخش خصوصی به موزهها، مراکز فرهنگی و مجموعههای گردشگری تبدیل شوند. این رویکرد ضمن صیانت از میراث فرهنگی، به رونق اقتصادی مناطق نیز کمک میکند.
فراهانی در پایان اظهار کرد: اصلیترین ویژگی دولت چهاردهم، پایبندی به تعهدات و عمل به وعدههاست. رئیسجمهور از ابتدا تاکید داشت که هیچ قولی نباید بدون پشتوانه و امکان تحقق داده شود. همین رویکرد باعث شده اعتماد عمومی نسبت به برنامههای دولت افزایش یابد.
وی تاکید کرد: با تداوم این سیاست، دولت چهاردهم مسیر توسعه متوازن، بهرهوری منابع و ارتقای کیفیت زندگی مردم را با سرعت و دقت دنبال میکند.