به گزارش ایلنا، کتاب «بازگشت مادالنا از اسارت» (داستان‌های کوتاه از شرق و غرب آفریقا) با ترجمه هاشم حسینی، از سوی نشر سولار منتشر و روانه بازار کتاب شد.

«بازگشت مادالنا از اسارت» دربرگیرنده‌ی ۱۰ داستان کوتاه از کشورهای خاور و باختر قاره آفریقا است. این کتاب در ادامه مجموعه «شکوهِ گدایی» است که شامل داستان‌هایی از جنوب و شمال آفریقا بود و در سال گذشته منتشر شده بود.

در بخش نخست کتاب، داستان‌هایی از ادبیات معاصر کشورهای خاور/شرق آفریقا آمده است. ملت‌هایی که با فقر و توسعه‌نیافتگی روبرو بوده و از سلطه‌ی دیرینه‌ی استعمار اروپایی صدمات جبران‌ناپذیری دیده‌اند. ادبیات آفریقا با چهار دوره شفاهی، پیشااستعمار، استعمار و پسااستعمار در تاریخ ادبیات تقسیم‌بندی می‌شود.

از مضامین مشترک جلوه‌گر در شعر و داستان این کشورها می‌توان به استعمار/کولونیالیسم، جنبش‌های آزادی‌خواه، ملی‌گرایی، موضوعات و مسایل سنتی، جابجایی اجباری (تخته قاپو) قومی، پدیدآمدن بی‌ریشگی منجر به ازخودبیگانگی، و رنج زنان آفریقا (فمینیسم سیاه) اشاره کرد.

بخش دوم کتاب، کنکاش در دستاوردهای داستان‌سرایی آفریقای باختری (غرب آفریقا) است. در این منطقه، استقلال پس از سه دهه سلطه استعماری به دست آمد. مضامین اصلی داستان‌نویسی این خطه را نمی‌توان جدا و یا بی‌توجه به استعمار اروپایی بی‌رحم، ویران‌ساز و سوداگر ارزیابی کرد.

در بخش اول کتاب، داستان‌های «یک روز کاری» از اوُو آر آیوُدا، «داستان عیسامسیح» از ویولت دیاس لانوُی، «میراث شایگان» از دیزی کابّا گاراما، «بازگشت مادالنا از اسارت» از لینا ماگّایا، و «هدیه لاکشمی» اثر آناندا دِوی را می‌خوانید.

در بخش دوم نیز داستان‌های «مادر مرد بزرگی بود» از کاترین آچولوُنوُ، «پاکت حقوق» از ایفوُما آکوُی، «خاکستر بی‌نمک» از زینب الکالی، «سرخورده» از آرلاتاندا آمار یلیس، و «زندگی شیرین در تاندیا» از آمیناتا مای گاگا آمده‌اند.

کتاب «بازگشت مادالنا از اسارت» در ۱۸۰ صفحه و با قیمت ۲۲۰ هزار تومان از سوی نشر سولار منتشر شده است.

