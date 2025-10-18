ماجرای عجیب زندگی و مرگ یک نویسنده
به گزارش ایلنا، بک سههی، نویسنده اهل کره جنوبی در سن ۳۵ سالگی درگذشت.
بک سههی (Baek Se-hee)، نویسنده کتاب «میخواهم بمیرم اما میخواهم دوکبوکی بخورم» در سن ۳۵ سالگی از دنیا رفت.
گاردین نوشت، رمان پرفروش و خودیاری او، که شامل گفتوگوهایش با روانپزشکش است، بیش از یک میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است.
بهگفته سازمان اهدای عضو کره، بک با اهدای قلب، ریهها، کبد و هر دو کلیهاش، جان پنج نفر را نجات داد.
آنتون هور، مترجم آثار او به انگلیسی، گفت: اما خوانندگانش میدانند که او با نوشتههایش زندگی میلیونها نفر دیگر را نیز لمس کرده است.
کتاب «میخواهم بمیرم اما میخواهم دوکبوکی بخورم» در سال ۲۰۱۸ در کره و در سال ۲۰۲۲ در بریتانیا توسط انتشارات «بلومزبری» منتشر شد. این کتاب گفتوگوهای بک با روانپزشکش درباره دیستایمیا، نوعی افسردگی مزمن را دنبال میکند و شامل مقالههای کوتاهی نیز هست.
دنباله این کتاب با عنوان میخواهم بمیرم اما هنوز میخواهم دوکبوکی بخورم سال گذشته در بریتانیا منتشر شد. دوکبوکی، غذای محبوب بک، خوراکی کرهای است که از کیک برنجی در سس تند درست میشود.
کتاب نخست در کره حدود ۶۰۰ هزار نسخه و در سراسر جهان بیش از یک میلیون نسخه فروش داشته و در بیش از ۲۵ کشور منتشر شده است.
«بک»، متولد ۱۹۹۰، در دانشگاه در رشته نویسندگی خلاق تحصیل کرده بود و بعد از آن پنج سال در یک انتشارات کار کرد.
او به مدت ۱۰ سال تحت درمان روانپزشکی بود. ایده نوشتن خاطراتش زمانی شکل گرفت که یادداشتهایی از جلسات درمانش را در وبلاگی منتشر و بازخورد مثبتی دریافت کرد.
او در مصاحبهای در سال ۲۰۲۳ با انجمن پن (PEN) گفت: وقتی یکی از کاربران نوشت که انگار نوری به تاریکی زندگیاش تابیده، خیلی شگفتزده شدم. نوشتن کتاب یکی از آرزوهای همیشگیام بود و در پیدا کردن موضوع مناسب مشکل داشتم، اما بعد فهمیدم چیزی که میتوانم با اطمینان دربارهاش بنویسم، افسردگی است.
بک گفته بود: نوشتن میتواند کمکت کند خودت را از زوایای مختلف ببینی و این میتواند روشی برای دیدن خودت بهصورت سهبعدی باشد.
خواهرش در بیانیهای که روزنامه Korea Herald منتشر کرد گفت: بک میخواست بنویسد، با دیگران از صمیم قلبش ارتباط بگیرد و الهامبخش امید باشد. با شناختی که از روح لطیف و مهربانش دارم، که هرگز قادر به نفرت نبود، امیدوارم اکنون بتواند در آرامش باشد.
علت مرگ «بک سههی» هنوز نامشخص است.