به گزارش خبرنگار ایلنا، ابتکار معرفی بهترین روستاهای گردشگری جهان از سال ۲۰۲۱ در سازمان جهانی گردشگری آغاز شد و ایران در نخستین گام نام روستای تاریخی کندوان در استان آذربایجان شرقی را در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان ثبت کرد. سال ۲۰۲۳ نیز دومین روستای ایران در اجلاس سازمان گردشگری ملل متحد واجد ارزش ثبت جهانی در فهرست برترین‌های گردشگری جهان قرار گرفت و امسال ایران توانست سه روستای کندلوس در مازندران، شفیع آباد در کرمان و سهیلی در قشم را به‌صورت همزمان در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان در اجلاس سازمان گردشگری ملل متحد در شهر آنجی چین ثبت کند.

رویدادی که «رضا صالحی‌امیری» وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از آن به‌عنوان «نقطه عطفی تاریخی» برای معرفی ظرفیت‌های ایران به جهانیان نام برد و مسعود پزشکیان نیز در واکنش به ثبت جهانی ۳ روستای برتر گردشگری ایران در جهان در صفحه ایکس نوشت: «از دل کویر تا دامنه البرز و ساحل نیلگون خلیج‌فارس، سه روستای شفیع‌آباد کرمان، کندلوس مازندران و سهیلی قشم ، امروز نام ایران را دوباره در نقشه جهانی گردشگری درخشان کردند.»

با این وجود متخصصان حوزه گردشگری معتقدند ، ایران دارای ظرفیت‌ها و جاذبه‌های بی بدیلی است. در پرونده‌ ثبت جهانی روستاهای گردشگری ، اینگونه نبود که فقط روستاهای کندلوس، سهیلی و شفیع‌آباد مطرح شوند ، روستاهای پالنگان کردستان، موئیل اردبیل، حسنلو آذربایجان‌غربی، برغان البرز و فهرج یزد ۵ روستای دیگر ایران بودند که پرونده آن‌ها همراه با سه روستای جهانی شده به سازمان گردشگری ملل متحد ارسال شده بود. اما همه آن‌ها به دلیل کم بودن نواقصی از ثبت جهانی باز ماندند.

مصطفی فاطمی، مدیرکل دفتر گردشگری داخلی و مسئول پرونده توانمندسازی و ثبت جهانی روستاهای هدف گردشگری در وزارت میراث فرهنگی که در شهر آنجی چین حضور دارد در گفت‌وگو با ایلنا، اعلام کرد: تهیه و ارسال پرونده روستاهای ایران برای ثبت جهانی در فهرست سازمان گردشگری ملل متحد بسیار دشوار و همراه با موانع و مشکلات زیاد بود.

فاطمی اعلام کرد: در جلسات برگزار شده با کارشناسان سازمان جهانی گردشگری و داوران نسبت به کم بودن سهمیه ایران در سالهای گذشته برای ثبت جهانی در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان به سازمان گردشگری ملل متحد و کارشناسانی که پرونده‌ها را ارزیابی و داوری می‌کردند، اعتراض کردیم چون معتقد بودیم همه آن‌ها قابلیت و ظرفیت ثبت جهانی دارند.

مسئول پروژه توانمندسازی و ثبت جهانی روستاهای گردشگری ایران در سازمان گردشگری ملل متحد گفت: با وجود تمام مشقت‌ها و مشکلات و موانع بسیاری که در روند تدوین پرونده ثبت جهانی روستاهای گردشگری ایران وجود داشت بالاخره برای اولین بار سه روستای ایران موفق به ورود به فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان شدند.

مصطفی فاطمی تاکید کرد: با ثبت جهانی سه روستای کندلوس مازندران، شفیع آباد کرمان و سهیلی قشم، تعداد روستاهای ثبت شده ایران در فهرست بهرتین روستاهای گردشگری جهان به ۵ روستا رسید.

او اعلام کرد: با ثبت این روستاها ایران به تدریج می‌تواند خود را به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری روستایی جهان معرفی کند.

مدیرکل دفتر گردشگری داخلی معاونت گردشگری درباره روند ثبت جهانی سه روستای ایران در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان گفت: روند ثبت اینگونه بود که ابتدا باید پرونده‌ها آماده و بعد برای ارزیابی به سازمان جهانی گردشگری ملل متحد ارسال می‌شد.

او افزود: در روند ثبت جهانی بهترین روستاهای گردشگری ۹ پارامتر اصلی با زیرشاخه‌های متعدد مورد توجه بود. موضوع پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی، پایداری محیطی، تکمیل زنجیره ارزش، وضعیت زیرساختی و ارتباطات و همچنین زیرساخخت‌های اقامتی و پذیرایی از جمله پارامترهای مهمی بود که کارشناسان سازمان گردشگری ملل متحد مورد بررسی قرار دادند.

