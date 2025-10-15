به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سفر استانی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان کردستان با هدف تسریع در روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای، بررسی ظرفیت‌های بومی و ارتقای سطح هماهنگی‌های اجرایی میان دستگاه‌های مرتبط آغاز شد.

در بدو ورود، سیدرضا صالحی‌امیری با حضور در گلزار شهدای بهشت محمدی سنندج، ضمن قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام استان کردستان را گرامی‌داشت و بر تداوم مسیر خدمت و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی تاکید کرد.

در جریان این سفر دوروزه، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از پروژه گردشگری قشلاق‌–گریزه و مجموعه‌ای از طرح‌های در دست اجرا و نیمه‌تمام در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بازدید خواهد کرد.

همچنین حضور در نشست شورای اداری استان کردستان، دیدار با سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه صنایع‌دستی و گردشگری و بازدید از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان از دیگر برنامه‌های سفر وزیر است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هم‌زمان با سفر وزیر، تعدادی از مدیران کل ستادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز به شهرستان‌های مختلف استان اعزام خواهند شد تا با انجام بازدیدهای میدانی، ضمن بررسی ظرفیت‌ها، نیازها و چالش‌های موجود در هر شهرستان، زمینه تصمیم‌سازی دقیق‌تر و تدوین برنامه‌های اجرایی متناسب با ویژگی‌های بومی هر منطقه را فراهم سازند.

این سفر، در راستای رویکرد توسعه‌محور دولت برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری، صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع‌دستی به عنوان محورهای پایدار توسعه اقتصادی در استان‌های مرزی کشور ارزیابی می‌شود.

