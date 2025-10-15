خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز سفر دو روزه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به کردستان/ ادای احترام به مقام شامخ شهدای کردستان در بدو ورود به سنندج

آغاز سفر دو روزه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به کردستان/ ادای احترام به مقام شامخ شهدای کردستان در بدو ورود به سنندج
کد خبر : 1700652
لینک کوتاه کپی شد.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در آغاز سفر دوروزه خود به استان کردستان، عصر امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ با ورود به سنندج، ضمن حضور در گلزار شهدای بهشت محمدی این شهر و ادای احترام به مقام شامخ شهدای گران‌قدر، برنامه‌های خود را برای بررسی میدانی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و طرح‌های توسعه‌ای سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آغاز کرد.

به گزارش ایلنا به  نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سفر استانی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان کردستان با هدف تسریع در روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای، بررسی ظرفیت‌های بومی و ارتقای سطح هماهنگی‌های اجرایی میان دستگاه‌های مرتبط آغاز شد.

در بدو ورود، سیدرضا صالحی‌امیری با حضور در گلزار شهدای بهشت محمدی سنندج، ضمن قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام استان کردستان را گرامی‌داشت و بر تداوم مسیر خدمت و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی تاکید کرد.

در جریان این سفر دوروزه، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از پروژه گردشگری قشلاق‌–گریزه و مجموعه‌ای از طرح‌های در دست اجرا و نیمه‌تمام در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بازدید خواهد کرد.

همچنین حضور در نشست شورای اداری استان کردستان، دیدار با سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه صنایع‌دستی و گردشگری و بازدید از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان از دیگر برنامه‌های سفر وزیر است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هم‌زمان با سفر وزیر، تعدادی از مدیران کل ستادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز به شهرستان‌های مختلف استان اعزام خواهند شد تا با انجام بازدیدهای میدانی، ضمن بررسی ظرفیت‌ها، نیازها و چالش‌های موجود در هر شهرستان، زمینه تصمیم‌سازی دقیق‌تر و تدوین برنامه‌های اجرایی متناسب با ویژگی‌های بومی هر منطقه را فراهم سازند.

این سفر، در راستای رویکرد توسعه‌محور دولت برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری، صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع‌دستی به عنوان محورهای پایدار توسعه اقتصادی در استان‌های مرزی کشور ارزیابی می‌شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ