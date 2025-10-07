خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در سومین شب از برگزاری جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی؛

سرپرست معاونت امور هنری به خانه اتحادیه رفت

سرپرست معاونت امور هنری به خانه اتحادیه رفت
کد خبر : 1697029
لینک کوتاه کپی شد.

در سومین شب از برگزاری بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی، با حضور مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کودکان برای ایران دعای باران خواندند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل هنرهای نمایشی، محمدمهدی احمدی، در سومین شب از برگزاری بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی از خانه اتحادیه، پاتوق اجراهای محیطی این رویداد هنری بازدید کرد. 

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در حوض‌خانه عمارت اتحادیه پای «پرده‌خوانی» علی مداح، هنرمند پیشکسوت و همچنین نقالی پریسا سیمین‌مهر، بانوی نقال نشست. 

«باران‌خواهی» دیگر نمایشی آیینی بود که در حضور مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با دعای کودکان برای بارش باران رحمت الهی توسط هنرمندان سیستانی اجرا شد. 

وی در پایان این آیین از هیبت مراددامنی، هنرمند پیشکسوت تئاتر استان سیستان و بلوچستان به پاس سال‌ها تلاش در عرصه هنرهای نمایشی تقدیر کرد. 

«شبیه‌خوانی» با کارگردانی عباس حیدری، «سایه بازی» با کارگردانی محمود دهقان هراتی، «جی جی بی‌جی» با کارگردانی فهمیه میرزاحسینی، «تخت حوضی» با کارگردانی حمیدرضا مرادی، «خیمه شب بازی» با کارگردانی مریم تواسونی، «چمدان عروسک» با طراحی الهه حریریان، آیین باران‌خواهی، نقل موسیقایی و رقص محلی با کارگردانی محمدالدین دشتی از برنامه‌های شب سوم میزبانی بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به شمار می‌آیند. 

رضا مردانی (مدیرکل هنرهای نمایشی)، سعید اسدی (مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی)، سیاوش ستاری (دبیر جشنواره)، سیدوحید فخر موسوی (دبیر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر)، عباس شاه‌محمدزاده (مدیر دبیرخانه‌های دائمی جشنواره‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی) و حامد اویسی (مدیر روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی) از دیگر مدیران حاضر در سومین شب برگزاری جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی بودند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ