در سومین شب از برگزاری جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی؛
سرپرست معاونت امور هنری به خانه اتحادیه رفت
در سومین شب از برگزاری بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی، با حضور مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کودکان برای ایران دعای باران خواندند.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل هنرهای نمایشی، محمدمهدی احمدی، در سومین شب از برگزاری بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی از خانه اتحادیه، پاتوق اجراهای محیطی این رویداد هنری بازدید کرد.
سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در حوضخانه عمارت اتحادیه پای «پردهخوانی» علی مداح، هنرمند پیشکسوت و همچنین نقالی پریسا سیمینمهر، بانوی نقال نشست.
«بارانخواهی» دیگر نمایشی آیینی بود که در حضور مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با دعای کودکان برای بارش باران رحمت الهی توسط هنرمندان سیستانی اجرا شد.
وی در پایان این آیین از هیبت مراددامنی، هنرمند پیشکسوت تئاتر استان سیستان و بلوچستان به پاس سالها تلاش در عرصه هنرهای نمایشی تقدیر کرد.
«شبیهخوانی» با کارگردانی عباس حیدری، «سایه بازی» با کارگردانی محمود دهقان هراتی، «جی جی بیجی» با کارگردانی فهمیه میرزاحسینی، «تخت حوضی» با کارگردانی حمیدرضا مرادی، «خیمه شب بازی» با کارگردانی مریم تواسونی، «چمدان عروسک» با طراحی الهه حریریان، آیین بارانخواهی، نقل موسیقایی و رقص محلی با کارگردانی محمدالدین دشتی از برنامههای شب سوم میزبانی بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی به شمار میآیند.
رضا مردانی (مدیرکل هنرهای نمایشی)، سعید اسدی (مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی)، سیاوش ستاری (دبیر جشنواره)، سیدوحید فخر موسوی (دبیر چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر)، عباس شاهمحمدزاده (مدیر دبیرخانههای دائمی جشنوارههای ادارهکل هنرهای نمایشی) و حامد اویسی (مدیر روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی) از دیگر مدیران حاضر در سومین شب برگزاری جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی بودند.