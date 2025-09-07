ثبتنام ۱۰۲۰۰ فیلم از ۱۴۵ کشور در چهلودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران
جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران امسال با استقبال گسترده فیلمسازان از سراسر جهان روبهرو شد. بر اساس آمار نهایی، ۱۰۲۰۰ اثر از ۱۴۵ کشور برای حضور در این جشنواره معتبر که مورد تأیید آکادمی اسکار است، ثبتنام کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاعرسانی چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران؛ در بخشهای مختلف جشنواره، بیشترین آثار به ترتیب در دستههای داستانی با ۵۸۹۰ اثر، مستند با ۱۵۰۸ اثر، تجربی با ۱۰۰۷ اثر، پویانمایی با ۱۰۰۳ اثر، هوش مصنوعی با ۶۸۰ اثر و افقهای نوظهور با ۱۱۲ اثر به ثبت رسیده است.
از نظر مشارکت کشورها، چین با ۳۶۵۰ فیلم در صدر جدول قرار دارد و پس از آن اسپانیا با ۸۹۱ اثر، هند با ۴۹۴ اثر، ایالات متحده با ۴۵۲ اثر و فرانسه و برزیل هر کدام با ۳۲۳ اثر در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. همچنین کشورهایی چون ایتالیا، کرهجنوبی، روسیه، مکزیک، آلمان، آرژانتین، پرتغال، مصر و شیلی نیز در جمع ۱۵ کشور برتر از نظر تعداد آثار ارسالی حضور دارند.
گفتنی است ثبتنام بخش بینالملل از طریق سه پلتفرم FilmFreeway، Festhome و Toujiang و بهصورت مجزا از ثبتنام بخش ملی و فیلمسازان ایرانی انجام شده است. همچنین فیلمهای ایرانی حاضر در بخش بینالملل، در نهایت به پیشنهاد هیئت انتخاب بخش ملی، به بخش رقابتی بینالملل اضافه خواهند شد.
چهل ودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی مجموعه ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.