درخشش «مریم طلایی» در ایتالیا؛
بانوی ایرانی عضو تیم سه نفره جهانی سوخت سبز شد
مریم طلایی به همت انجمن وسایل نقلیه تاریخی تابع کانون جهانگردی و اتومبیلرانی پس از سومین حضور موفق در مسابقات رالی جهانی فدراسیون بینالمللی وسایل نقلیه تاریخی (FIVA)، عضو تیم سه نفره جهانی سوخت سبز شد و افتخاری تازه برای ایران به دست آورد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، در پی انتخاب مجدد مریم طلایی رئیس کمیته امور بانوان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و عضو کمیسیون موتورسیکلتهای تاریخی (FIVA)، بهعنوان برترین رایدر مسابقات جهانی که در ایتالیا برگزار شد، کمیسیون سبز ایتالیا و فدراسیون وسایل نقلیه تاریخی این کشور از او دعوت کرد تا از این پس بهعنوان معرف و سفیر سوختهای پاک و بایوفیول (سوخت فسیلی) در تمامی رویدادهای بینالمللی ایفای نقش کند.
این اقدام نقطه عطفی در مسیر جهانیسازی استفاده از سوختهای طبیعی و کمضرر در وسایل نقلیه تاریخی بهشمار میرود و انقلابی نوین در رویکرد زیستمحیطی رالیهای بینالمللی رقم خواهد زد.
مریم طلایی که پیش از این نیز عضو هیأت کمیسیون موتورسواری فیوا بود و اخیراً به سمت نماینده و عامل ویژه FIVA منصوب شده است، آغاز این همکاری مشترک با کمیسیون سبز ایتالیا را همزمان با گردهمایی بزرگ مسئولان این کشور در شهر «گوریزیا» کلید زد.
او همچنین قرار است در روز ۵ سپتامبر، در مسابقه معتبر «رالی استلا آلپبنو» بهعنوان راننده حضور یابد.
یادآور میشود، مریم طلایی تنها بانوی ایرانی دارنده کرسیهای بینالمللی در فیوا و نماینده دائم انجمن وسایل نقلیه تاریخی در سطح جهان شناخته میشود؛ حضوری که بار دیگر جایگاه زنان ایرانی را در عرصههای جهانی و تخصصی اتومبیلرانی و موتورسواری برجسته ساخته است.