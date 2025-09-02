خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارائه خدمات ویژه با ۳۰ درصد تخفیف:

حضور هدفمند کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در نمایشگاه تخصصی سفر و ماجراجویی

حضور هدفمند کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در نمایشگاه تخصصی سفر و ماجراجویی
کد خبر : 1681087
لینک کوتاه کپی شد.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با هدف معرفی جامع خدمات بین‌المللی و تخصصی خود، در هشتمین نمایشگاه سفر، اکوتوریسم، آفرود، کمپینگ و ماجراجویی حضور می‌یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این نمایشگاه از ۱۲ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برگزار می‌شود و غرفه کانون همه روزه از ساعت 12 تا 20 پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در این رویداد، خدمات متنوع خود از جمله صدور اسناد و مدارک بین‌المللی رانندگی و خودرو، امداد خودرو، اجاره خودرو در دبی، کلوپ ملی سافاری و سامانه ملی سفر با شماره ۰۹۶۲۹ را معرفی می‌کند.

همچنین به منظور تسهیل دسترسی علاقه‌مندان، در طول ایام برگزاری نمایشگاه خدمات صدور گواهینامه رانندگی بین‌المللی با اعتبار یک سال، کارت‌های اشتراک امداد خودرو، دوره‌های آموزشی سافاری و اجاره خودرو در دبی با ۳۰ درصد تخفیف ویژه، در غرفه کانون به متقاضیان ارائه خواهد شد.

حضور کانون در این نمایشگاه، فرصتی برای آشنایی علاقه‌مندان سفر و گردشگری با آخرین خدمات و ظرفیت‌های تخصصی در حوزه گردشگری، سفرهای جاده‌ای و فعالیت‌های ماجراجویانه به شمار می‌رود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی