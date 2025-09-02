ارائه خدمات ویژه با ۳۰ درصد تخفیف:
حضور هدفمند کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در نمایشگاه تخصصی سفر و ماجراجویی
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با هدف معرفی جامع خدمات بینالمللی و تخصصی خود، در هشتمین نمایشگاه سفر، اکوتوریسم، آفرود، کمپینگ و ماجراجویی حضور مییابد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این نمایشگاه از ۱۲ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب برگزار میشود و غرفه کانون همه روزه از ساعت 12 تا 20 پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در این رویداد، خدمات متنوع خود از جمله صدور اسناد و مدارک بینالمللی رانندگی و خودرو، امداد خودرو، اجاره خودرو در دبی، کلوپ ملی سافاری و سامانه ملی سفر با شماره ۰۹۶۲۹ را معرفی میکند.
همچنین به منظور تسهیل دسترسی علاقهمندان، در طول ایام برگزاری نمایشگاه خدمات صدور گواهینامه رانندگی بینالمللی با اعتبار یک سال، کارتهای اشتراک امداد خودرو، دورههای آموزشی سافاری و اجاره خودرو در دبی با ۳۰ درصد تخفیف ویژه، در غرفه کانون به متقاضیان ارائه خواهد شد.
حضور کانون در این نمایشگاه، فرصتی برای آشنایی علاقهمندان سفر و گردشگری با آخرین خدمات و ظرفیتهای تخصصی در حوزه گردشگری، سفرهای جادهای و فعالیتهای ماجراجویانه به شمار میرود.