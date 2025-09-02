دومین رالی تور «خشت تا خشت» برگزار میشود؛
سفری از بزرگترین سازه خشتی جهان تا بزرگترین خانه خشتی جهان
دومین رالی تور گردشگری «خشت تا خشت» با حضور دهها دستگاه کمپر و کاروان، به همت حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری استان کرمان، کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ و اتاق بازرگانی استان کرمان برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این رویداد از ۲۳ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ در استان کرمان برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان سفر خود را همزمان با جشن خرما از ارگ تاریخی بم، بزرگترین سازه خشتی جهان، آغاز خواهند کرد.
یکصد دستگاه کمپر و کاروان حاضر در این رالی تور پس از پیمایش مسیرهای گردشگری استان، در خانه حاج آقا علی که بهعنوان بزرگترین خانه خشتی جهان شناخته می شود، به کار خود پایان میدهند. مراسم اختتامیه این رالی تور نیز همزمان با جشن پسته در رفسنجان برگزار خواهد شد.
در طول مسیر، شرکت کنندگان در رالی تور به وسیله کمپرها و کاروانها با عبور از جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان کرمان، از ظرفیتهای بینظیر این استان بازدید خواهند کرد.
این رالی تور با اهدافی همچون ایجاد شور و نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیتهای گردشگری کرمان، ترویج فرهنگ رانندگی ایمن، توسعه سفرهای خانوادگی و مسئولانه و آشنایی مردم با کارکردها و امکانات کمپر و کاروانها برگزار میشود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، در این رویداد ایستگاههای مختلف فرهنگی و گردشگری در نظر گرفته شده تا شرکتکنندگان ضمن پیمایش مسیر، با تاریخ، هنر و میراث ارزشمند کرمان نیز بیشتر آشنا شوند.