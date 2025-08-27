نقش کلیدی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در تقویت دیپلماسی گردشگری ایران
نشست مشترک کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزه گردشگری و تقویت ارتباطات فرهنگی بینالمللی، برگزار شد.
مدیرعامل کانون گزارشی از فعالیتها و خدمات بینالمللی کانون ارائه داد و راههای افزایش همکاری با وزارت امور خارجه را در مسیر توسعه گردشگری بینالمللی تشریح کرد.
صوفی همچنین از دستاوردهای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در برگزاری رویدادهای بینالمللی، از جمله رالی بین المللی خانوادگی کمپروکاروان و میزبانی رالیهای بینالمللی در مسیر و یا مقصد ایران، به عنوان نمونههایی موفق با بازتاب بینالمللی یاد کرد.
در ادامه این نشست، علیرضا هدایتپور، معاون همکاریهای فرهنگی و سازمانهای مردمنهاد مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه ضمن تقدیر از فعالیتهای اثرگذار کانون در سطح بینالمللی و نقش مهم آن در تقویت دیپلماسی گردشگری و توسعه ارتباطات فرهنگی، آمادگی وزارت امور خارجه را برای حمایت از فعالیتهای بینالمللی کانون در گسترش نمایندگیهای آن در ۱۲ کشور جهان به سایر کشورها و نیز همافزایی نهادهای دولتی و غیردولتی برای پیشبرد اهداف دیپلماسی فرهنگی و گردشگری کشور تأکید کرد.
همافزایی و تعامل راهبردی میان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه، زمینهساز رشد و شکوفایی هرچه بیشتر فعالیتها در مسیر توسعه گردشگری بینالمللی و معرفی هرچه گستردهتر ظرفیتهای کمنظیر ایران به ویژه جاذبه های گردشگری کشور به جهانیان خواهد بود.