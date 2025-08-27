خبرگزاری کار ایران
نخستین جشنواره و نمایشگاه گردشگری کودک و نوجوان در برج میلاد تهران برگزار می‌شود

نشست هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی «میز ملی گردشگری کودک و نوجوان» صبح چهارشنبه در معاونت میراث‌فرهنگی برگزار شد؛ نشستی که طی آن معاون گردشگری میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دست و مدیران بخش دولتی و خصوصی، اهمیت توسعه گردشگری کودک و نوجوان را بررسی کردند و از برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه گردشگری کودک و نوجوان در تهران خبر دادند.

به گزارش ایلنا، نشست هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی میز ملی گردشگری کودک و نوجوان صبح چهارشنبه با هدف  بررسی ظرفیت‌ها و برنامه‌های مرتبط با توسعه گردشگری کودک و نوجوان و هم‌اندیشی برای برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه گردشگری کودک و نوجوان  در معاونت گردشگری با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان بخش دولتی و خصوصی برگزار شد. 

تأکید بر شعار «گردشگری و تحول پایدار»

در ابتدای نشست، سید حسین فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی، با اشاره به شعار سال سازمان جهانی گردشگری گفت:
«امسال سازمان جهانی گردشگری، «گردشگری و تحول پایدار» را به عنوان شعار سال معرفی کرده است. برنامه‌های امسال باید بر اساس این شعار بازبینی و متمرکز شوند تا از پراکندگی جلوگیری شود و اثرگذاری بیشتری در سطح ملی و استانی داشته باشند. نمایشگاه گردشگری کودک و نوجوان نیز یکی از برنامه‌های محوری ما در این راستا خواهد بود.»

نگاه تازه به گردشگری کودک

سپس زهرا نبی‌زاده، عضو میز ملی گردشگری و دبیر علمی جشنواره، به ضرورت توجه به گردشگری کودک اشاره کرد و گفت: «کودکان امانت‌داران فرهنگ و میراث این سرزمین‌اند. گردشگری کودک علاوه بر ایجاد لحظاتی شاد و آموزشی برای نسل جدید، می‌تواند نقشی مهم در رونق اقتصاد محلی، توسعه زیرساخت‌ها و حتی ایجاد مشاغل جدید ایفا کند. این حوزه یک ظرفیت نوپاست و با طراحی تورهای کودک‌محور، استانداردسازی مراکز اقامتی و تفریحی، و پیوند میان آموزش و توسعه اقتصادی می‌تواند آینده روشنی داشته باشد.»

او افزود:«نمایشگاه و جشنواره گردشگری کودک و نوجوان تلاش دارد با محوریت پایداری، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشور، حمایت از کسب‌وکارهای فعال در حوزه کودک، و ارائه تجربه‌های متفاوت آموزشی و فرهنگی فراهم کند. این رویداد شامل بخش‌های متنوعی از جمله غرفه‌های تخصصی، برنامه‌های هنری و نمایشی، معرفی خدمات و تجهیزات سفر کودکان و اجرای موسیقی و بازی‌های آیینی خواهد بود.»

آموزش عملی و تجربه زیسته برای کودکان

در ادامه، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر اهمیت آموزش عملی در حوزه گردشگری کودک تأکید کرد و گفت:«آنچه کودک در محیط واقعی تجربه می‌کند، بسیار ماندگارتر از آموزش‌های صرفاً تئوری است. باید کودکان و نوجوانان را با ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی ایران آشنا کنیم؛ از جنگل‌های هیرکانی تا تمدن چند هزار ساله این سرزمین. این تجربه‌ها موجب می‌شود نسل جدید عشق و تعلق خاطر عمیق‌تری به وطن پیدا کند و خود را مسئول حفظ میراث فرهنگی و طبیعی بداند.»

او ادامه داد:«گردشگری کودک نباید به یک رویداد مقطعی محدود شود، بلکه باید در طول سال جریان‌ساز باشد. وظیفه دولت حمایت و تسهیل‌گری است تا بخش خصوصی بتواند با انگیزه و علاقه، برنامه‌های متنوع و اثرگذاری در این زمینه اجرا کند.»

مشارکت گسترده بخش خصوصی و دولتی

در این نشست همچنین نمایندگان و مدیران بخش خصوصی و دولتی ضمن ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود، بر ضرورت همکاری مشترک برای توسعه گردشگری کودک و نوجوان تأکید کردند. به باور آنان، توجه به این حوزه می‌تواند نه تنها زمینه‌ساز نشاط اجتماعی و رشد فرهنگی باشد، بلکه با ایجاد مشاغل و زیرساخت‌های جدید، سهم قابل توجهی در رونق اقتصادی کشور ایفا کند.

برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه گردشگری کودک و نوجوان در تهران، گامی تازه در مسیر توجه به این حوزه نوظهور است؛ حوزه‌ای که با پیوند میان آموزش، فرهنگ و اقتصاد، می‌تواند نسل جدید را بیش از پیش با میراث سرزمین خود آشنا کرده و آینده‌ای پایدار برای گردشگری کشور رقم بزند.

در پایان مراسم نیز از پوستر جشنواره و نمایشگاه رونمایی شد.

 

