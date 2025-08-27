خبرگزاری کار ایران
موزه استاد محمود فرشچیان در سعدآباد بازگشایی شد/ پاسداشت میراث ماندگار نگارگری ایران
موزه استاد محمود فرشچیان، یکی از شاخص‌ترین نمادهای میراث‌هنری ایران، با حضور مقامات عالی‌رتبه فرهنگی و سیاسی کشور در مجموعه فرهنگی‌ـ‌تاریخی سعدآباد بازگشایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از   روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، آیین بازگشایی موزه استاد محمود فرشچیان شامگاه سه‌شنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ در مجموعه فرهنگی‌ـ‌تاریخی سعدآباد برگزار شد. 

این مراسم با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی و جمعی از مسئولان، اندیشمندان و هنرمندان برجسته کشور همراه بود.

این آیین در شرایطی برگزار شد که جامعه فرهنگی ایران در روزهای اخیر داغدار فقدان استاد محمود فرشچیان، نگارگر بزرگ و احیاگر هنر مینیاتور ایرانی است؛ هنرمندی که آثار ماندگارش در شمار گوهرهای هنر جهان قرار گرفته و با روایت‌های بصری منحصربه‌فرد، جلوه‌ای تازه از هویت ایرانی ـ اسلامی را به جهانیان عرضه کرده است.

موزه استاد فرشچیان در سعدآباد که مجموعه‌ای بی‌بدیل از آثار و دست‌خط‌های این هنرمند را در خود جای داده، پس از تعطیلی موزه‌ها به دلیل تهاجم رژیم صهیونسیتی، بار دیگر پذیرای هنردوستان و پژوهشگران خواهد بود. این موزه با هدف پاسداشت میراث هنری، تبیین اندیشه‌های زیبایی‌شناسانه استاد و ارتقای شناخت نسل‌های آینده از ظرفیت‌های هنر ایرانی بازگشایی شد.

مقامات حاضر در این مراسم، بازگشایی موزه را نمادی روشن از استمرار فرهنگ و هنر ایرانی در برابر تهدیدها و بحران‌های جهانی دانستند. آنان تأکید کردند که یاد و راه استاد فرشچیان نه تنها در حافظه هنری ملت ایران، بلکه در گفتمان جهانی هنر باقی خواهد ماند.

 

