انتصاب اعضای جدید شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو در ایران

به گزارش ایلنا، با احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس عالی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، جمعی از شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور به‌عنوان اعضای حقیقی شورای عالی این کمیسیون منصوب شدند.

بر این اساس، حسام‌الدین آشنا، ژاله آموزگار، غلامعلی حداد عادل، حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی، فاطمه‌سادات سلطانی طباطبایی، محمدجواد ظریف و آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد در دور جدید فعالیت‌های کمیسیون ملی، به‌عنوان اعضای حقیقی شورای عالی منصوب شدند.

شایان ذکر است اعضای حقوقی شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو درایران، در دولت چهاردهم عبارتند از: حسین سیمایی‌صراف (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس شورا)، سید عباس عراقچی (وزیر امور خارجه)، سید عباس صالحی شریعتی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، علیرضا کاظمی (وزیر آموزش و پرورش)، سید رضا صالحی امیری (وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، شینا انصاری (معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست)، پیمان جبلی (رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) و حسن فرطوسی (دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران).

شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در این نهاد به شمار می‌آید و وظایفی چون تبیین سیاست‌ها، تصویب برنامه‌های کلی، اظهار نظر درباره بودجه، تأیید اعضای هیئت‌های اعزامی به کنفرانس عمومی و بررسی راهکارهای توسعه فعالیت‌های کمیسیون و نهادهای وابسته را برعهده دارد. ریاست این شورا بر عهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.

