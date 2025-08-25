خبرگزاری کار ایران
آثار باشگاه تئاتر سوره به مشهد و بوشهر رسید

آثار باشگاه تئاتر سوره که در تابستان ۱۴۰۴ اجراهای خود را در تهران آغاز کردند، به زودی در استان‌های دیگر روی صحنه می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی باشگاه تئاتر سوره، نمایش‌های باشگاه تئاتر سوره پس از اجرای عمومی در تهران، این بار قرار است با حضور در استان‌های دیگر کشور، اجراهای استانی خود را آغاز کنند. 

دو نمایش «کهته» و «ریگ چاه» در شهریورماه ۱۴۰۴ بار دیگر در شهرهای بوشهر و مشهد روی صحنه می‌روند. 

نمایش «کهته» به کارگردانی حسین اسدی از هشتم تا یازدهم شهریور ماه در سالن استاد صغیری مجموعه تئاترشهر استان بوشهر به مدت چهار شب روی صحنه است و نمایش «ریگ چاه» به کارگردانی علی پیمان از ۲۳ شهریورماه تا چهارم مهرماه صحنه سالن استاد نوری حوزه هنری مشهد را به مدت ۱۳ شب در اختیار دارد. 

پیش از این؛ نمایش «کهته» یکم تا ۱۷ مرداد ماه صحنه سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر را در اختیار داشت و نمایش «ریگ چاه» اجراهای خود را در سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر از ۲۴ مرداد ماه آغاز کرده است و تا ۱۵ شهریورماه ادامه دارد. 

باشگاه تئاتر سوره، تولید نمایش و حمایت از گروه‌ها و استعدادهای حرفه‌ای و جوان کشور را برعهده دارد و در این راستا قرار است از هنرمندان هنرهای نمایشی تهران و دیگر استان‌ها حمایت کند.

