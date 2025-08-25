محمدحسن سمسار، چهره ماندگار نخستین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت تکریم و یادآوری پیشکسوتان میراث‌فرهنگی اظهار کرد: در مورد پیشکسوتان، بهترین پاداشی که دریافت می‌کنند، همان توجهی است که به آن‌ها می‌شود. اگر این توجه در زمان حیات صورت گیرد، ارزشمندترین قدردانی از خدمات آنان خواهد بود.

او افزود: ما مراسمی صمیمی و دوستانه برای عزیزانی برگزار کرده‌ایم که سال‌های سال خدمات بزرگ به میراث‌فرهنگی کرده‌اند. بسیاری از آنان پس از ۳۰ سال بازنشسته شده‌اند و امروز حتی نامی از آنان باقی نمانده است، اما لازم است نسل جوان این بزرگان را بشناسد، قدردان باشد و از آن‌ها الگو بگیرد.

سمسار با تأکید بر تأثیر چنین برنامه‌هایی بر نسل جوان تصریح کرد: این بزرگداشت‌ها باعث می‌شود جوانان متوجه شوند اگر عمر خود را صرف کار و خدمت کنند، تلاششان دیده می‌شود و مورد قدردانی قرار می‌گیرد. همین دیده‌شدن و قدرشناسی، بهترین پاداش برای خدمتگزاران فرهنگی است.

چهارمین دوره نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی کشور با شعار «ایران، سرای امید» سه‌شنبه ۴ شهریور برگزار خواهد شد. این آیین با هدف تکریم و تجلیل از ۱۰ چهره سرآمد و پیشکسوت میراث‌فرهنگی کشور و قدردانی از خدمات علمی و پژوهشی آنان برپا می‌شود. در سه دوره پیشین این مراسم، در مجموع از ۳۰ چهره شاخص میراث‌فرهنگی تجلیل شده است.

