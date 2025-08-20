خبرگزاری کار ایران
لغو ویزا و برقراری پرواز مستقیم، آغازگر جهش گردشگری میان ایران و بلاروس است

کد خبر : 1676280
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حاشیه دیدار روسای جمهور ایران و بلاروس در مینسک اعلام کرد: با دستور رئیس‌جمهور بلاروس برای رفع مانع ویزا و توافق دو کشور بر سر برقراری پرواز مستقیم، بستر جهش در همکاری‌های گردشگری و فرهنگی میان تهران و مینسک فراهم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در مینسک با اشاره به دستاوردهای سفر هیات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران به بلاروس گفت: یکی از مهم‌ترین توافقات این سفر، رفع مانع صدور ویزا به دستور رئیس‌جمهور بلاروس بود که تحولی اساسی در گسترش تعاملات گردشگری به شمار می‌رود.

وی افزود: همچنین موضوع برقراری پرواز مستقیم میان تهران و مینسک به تصویب رسید که در کنار لغو ویزا، دو عامل کلیدی برای توسعه تبادلات گردشگری و فرهنگی هستند. این گام‌ها نه‌تنها دسترسی آسان‌تر گردشگران را فراهم می‌کند، بلکه بستر مناسبی برای شناخت متقابل ملت‌ها و تعمیق روابط فرهنگی ایجاد خواهد کرد.

صالحی‌امیری با تأکید بر ظرفیت‌های بلاروس در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی خاطرنشان کرد: با وجود اسناد متعدد همکاری که در این سفر به امضا رسید، گردشگری نقطه آغاز فصل جدید روابط تهران و مینسک خواهد بود. علاقه‌مندی جدی طرف بلاروسی برای بازدید از طبیعت و میراث‌فرهنگی ایران بیانگر آن است که گردشگری می‌تواند به محور پیوند راهبردی دو کشور تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان گفت: من باور دارم با رفع موانع ویزا و برقراری پرواز مستقیم، آینده‌ای روشن در روابط ایران و بلاروس رقم خواهد خورد و شاهد جهشی چشمگیر در همکاری‌های گردشگری و فرهنگی خواهیم بود.

 

