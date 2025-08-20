خبرگزاری کار ایران
فعال‌سازی سه پرواز مستقیم میان ایران و بلاروس/ صالحی‌امیری: گره ویزا با توافق روسای جمهور گشوده می‌شود

فعال‌سازی سه پرواز مستقیم میان ایران و بلاروس/ صالحی‌امیری: گره ویزا با توافق روسای جمهور گشوده می‌شود
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام کرد که در جریان سفر رئیس‌جمهور به بلاروس، توافق ایران و بلاروس بر سر فعال‌سازی سه پرواز مستقیم و تبادل گردشگری حاصل شد و موضوع ویزا نیز با تصمیم مشترک دو رئیس‌جمهور برطرف خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴ در حاشیه سفر رئیس‌جمهور به بلاروس از توافق‌های مهم دو کشور در حوزه حمل‌ونقل هوایی و گردشگری خبر داد.

او گفت: با بلاروس توافق کردیم که سه پرواز مستقیم میان ایران و بلاروس فعال شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین افزود: توافق شد که در حوزه تبادل گردشگری همکاری‌های گسترده‌ای داشته باشیم. مانع اصلی در این مسیر، موضوع ویزاست که امروز در مذاکره دو رئیس‌جمهور، این مسئله حل خواهد شد.

این توافق‌ها در چارچوب تعمیق همکاری‌های ایران و بلاروس در حوزه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی ارزیابی می‌شود و به گفته کارشناسان، می‌تواند گام بلندی در مسیر توسعه دیپلماسی گردشگری و تسهیل ارتباطات مردمی میان دو کشور باشد.

 

 

