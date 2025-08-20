در نشست بررسی پیشنویس سند ملی موزه و موزهداری تاکید شد
تعامل دستگاهها بهمنظور افزایش مخاطب موزهها هدف اصلی تدوین سند موزهداری/ بسیج کشوری برای ارتقای هویت ملی
نشست بررسی پیشنویس سند ملی موزه و موزهداری برگزار و بر اهمیت تعامل سایر دستگاهها بهمنظور تحریک تقاضا و افزایش مخاطب موزهها در راستای ارتقای هویت ملی بهعنوان هدف اصلی تصویب سند تاکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، نشست بررسی پیشنویس سند ملی موزه و موزهداری با حضور لیلا خسروی مدیرکل موزهها، اعظم میرزمانی مدیر امور هنر و صنایع خلاق دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از صاحبنظران حوزه موزهداری صبح امروز چهارشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ در سالن نوروز وزارتخانه برگزار شد.
لیلا خسروی با بیان اینکه سند عالی موزه داری ذیل سند میراثفرهنگی و نقشه مهندسی فرهنگی کشور در حال تدوین است، به نقش موزهها در بازنمایی هویت، انتقال دانش، تعامل میان نسلها، ایجاد انسجام اجتماعی و خودباوری فرهنگی اشاره و بر اهمیت تسریع این فرایند تاکید کرد.
اعظم میرزمانی نیز با بیان اینکه سند عالی موزهداری بر اساس فرایند تدوین اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال تکمیل است، تعاملی بودن و همکاری سایر دستگاهها را مهمترین اصل در این روند عنوان کرد و افزود: این سند پنجساله سندی جامع برای حل تمامی مسائل مربوط به موزه و موزهداری نیست، بلکه همکاری و تعامل سایر دستگاهها بهمنظور تحریک تقاضا و افزایش مخاطب موزهها مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه موزه ابزاری برای رسیدن به هویت ملی است، «مشکل جامعه در مواجهه با موزه» را پرسش اصلی سند مطرح کرد که در پرسشنامهای با ۱۸۰ کارشناس، برگزاری نشستهای خبرگانی، مطالعه تطبیقی ۳۰ مقاله و سند کشورهایی مانند چین مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامه این نشست هفت بخش پیشنویس سند موزه و موزه داری شامل مبانی، اصول، ارزشها، اهداف، مسائل، سیاستها، اقدامها و فعالیتهای اجرایی و الزامات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
تاثیر موزه بر مخاطب و ارتقا آگاهی جامعه در ارتباط با موضوع موزه، تقویت و تبیین جایگاه موزه در حکمرانی فرهنگی، مردمی کردن موزهها و تقویت ارتباط موزه و جامعه، بازنگری سیاستها در خودگردانی موزهها، توجه به جایگاه و محوریت وزارت میراثفرهنگی، اهمیت وحدت واژگان سازی، از جمله نکات مطرح شده از سوی حاضران در این نشست بود.