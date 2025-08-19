مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل خانه سینما برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیات رئیسه خانه سینما در ابتدای این مراسم گفت: دوستانی که با خانه سینما و فعالیت صنفی آشنا هستند می‌دانند که تغییر مدیرعامل رویدادی طبیعی در خانه سینمااست، درنتیجه نمی‌توان اسم این جلسه را تودیع و معارفه از نوع مرسوم گذاشت زیرا اعضای این خانه به تناسب شرایط و ضرورت عهده دار مسئولیت های صنفی در خانه سینما و صنوف هستند .

وی درباره علی دهکردی بیان کرد: تقریبا همه افراد این اعتقاد را دارند که آقای دهکردی زمانی که مدیرعاملی خانه سینما را پس از استعفای خانم مرضیه برومند پذیرفتند به نوعی از خود گذشتگی کردند. آن زمان شرایط بسیار سختی در خانه سینما حاکم بود و آقای دهکردی با آرامش و متانت این دوره را در خانه سینما مدیریت کردند. ایشان در این مدت کمتر می‌توانستند در حوزه بازیگری و پروژه‌های مختلف حضور داشته باشند و به بخش قابل توجهی از پیشنهاداتشان پاسخ منفی دادند. این جلسه خداحافظی ما با ایشان نیست بلکه برخی ذاتا فعالیت صنفی را پذیرفته‌اند. اصولا انجام فعالیت صنفی به وقت زیادی نیاز دارد درحالی که شهرت و آورده مالی ندارد.

وی تصریح کرد: آقای همایون اسعدیان نیز سابقه و تجربه زیادی در فعالیت‌های صنفی دارند. به ایشان بارها مدیرعاملی خانه سینما پیشنهاد شده بود اما‌ نمی‌پذیرفتند. آقای اسعدیان اشراف دقیق و وسیعی به حوزه‌های مختلف سینما دارند و در سال‌های مختلف هر زمان که به حضور ایشان نیاز داشتیم همواره کنار ما بوده اند.

وی با اشاره به پیشرفت تکنولوژی تاکید کرد: در این‌چند سال فعالیت در سینما با روش سنتی خود خیلی فاصله گرفته است و ساخت فیلم و پخش آن روی پرده نقره‌ای صرفا بخشی از این اکوسیستم است. این مساله باعث می‌شود برخی حرفه‌ها در آینده موقعیت شغلی خود را ازدست بدهند. خیلی از اصناف ما باید در مسائل خودشان این بازتعریف را داشته باشند. هنوز خیلی از اصناف با نگاه سنتی خود مانع حضور نیروهای جدید می‌شوند. روند ساخت فیلم در ایران و دریافت پروانه نمایش و پروانه ساخت و... بسیار قدیمی شده است. رسیدگی به خیلی از این مباحث باید در حوزه دولتی در دستورکار قرار گیرد و نهاد صنفی نیز باید در این‌ راستا کمک کند.

عسگرپور در پایان اظهار کرد: خوشبختانه با تمام مشکلات موجود تعامل اصناف و اعضا با خانه سینما بسیار خوب است. برای آقای دهکردی و آقای اسعدیان آرزوی موفقیت داریم و دوستان همگی کمک خواهند کرد، زیرا خانه سینما، خانه همه ماست و اگر‌ کمکی هم‌ انجام دهیم منت ی وجود ندارد.

سپس علی دهکردی و همایون اسعدیان روی صحنه آمدند. دهکردی عنوان کرد: اکثر دوستانی که درحال انجام فعالیت صنفی هستند، در دوره‌هایی مدیر خانه سینما و رئیس صنوف بوده اند و همه ‌ما در حسی مشترک ‌نسبت با خانه سینما همدل و همراه هستیم و خون دل‌های زیادی خورده‌ایم تا خانه ‌سینما، خانه سینماگران بماند. زمانی که به دوران تلخ تعطیلی خانه سینما فکر ‌می‌کنم اسم آقای داوود رشیدی بزرگ در ذهنم‌ می‌آید که وقت و اعتبارشان را گذاشتند تا خانه سینما پابرجا بماند. ما امروز میراث‌دار بزرگانی مانند داوود رشیدی در صنوف مختلف هستیم.

وی تاکید کرد: حضور تک تک شما امروز در اینجا به دلیل علاقه و ارادت به این خانه است در حالی که هیچ آورده مالی در اینجا مطرح نیست. حتی حقوق مدیرعامل خانه سینما نیز شاید کفاف یک ‌زندگی معمولی را ندهد.

دهکردی بیان ‌کرد: دوران ‌سختی را شروع کردیم و دوران سختی را ادامه دادیم. خانه سینما در بحران‌های خاصی حضور داشت، از ماجرای اعتراضات اجتماعی و مشکلات حقوقی و قضایی برای اعضا گرفته تا تغییر دولت و تعییر کابینه و.... از نظر مالی دوران ایده آلی برای خانه سینما نبود و نتوانستیم آنطور که باید از صنوف حمایت کنیم.

وی متذکر شد: شکر خدا ‌حساب‌های مالی خانه سینما از شفافیت بالایی برخوردار است.

دهکردی گفت: اگر مشکلی در مدیرت خانه سینما وجود داشت از همه شما عذرخواهی می‌کنم.

وی تصریح کرد: مدتی بود که به آقای عسگرپور گفته بودم ماموریت من پایان یافته است و امیدوارم شخص مناسبی را انتخاب کنند. وقتی آقای اسعدیان معرفی شدند من‌ ‌بسیار خوشحال شدم زیرا کسی آشنا به کار صنفی و بدنه سینما و بدنه دولت در این سمت حضور دارد. این خانه، خانه ماست و مهم نیست که کلید این خانه در دست چه کسی قرار می‌گیرد، مهم این است که این توافق در میان خودمان انجام می‌شود.‌ از اعضای صنوف، کارمندان خانه سینما، کارمندان ‌صنوف بابت همدلی و همراهی‌شان تشکر‌ می‌کنم.

مدیرعامل سابق خانه سینما گفت: در دولت قبل و دولت کنونی ارتباط خوبی با سازمان سینمایی داشتیم. آقای محمد خزاعی همدلی و همراهی خوبی با ما داشتند و در حد مقدور باتوجه به سختیهای موجود با ما همراه بودند. دکتر فرید زاده رئیس سازمان سینمایی در دولت جدید نیز از زمان شروع فعالیت‌شان ارتباط نزدیکی با خانه سینما دارند که ستودنی است. ما با موزه سینما ارتباط تنگاتنگ و خوبی در برگزاری مراسم، تجلیل‌ها و تکریم سینما برقرار کردیم و برنامه ها ادامه دارد. همچنین با بنیاد سینمایی فارابی، انجمن سینمای جوان و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی ارتباط خوبی داریم. امیدوارم در روزگار پیش‌رو خبری از جنگ نباشد و بحران بی‌کاری در صنوف بهبود پیدا کند.‌ به آقای اسعدیان عزیز که با کوله‌باری از تجربه این مسئولیت را پذیرفتند تبریک می‌گویم.

در ادامه مراسم همایون اسعدیان گفت: صمیمانه از علی دهکردی عزیز بایت قبول این مسئولیت در آن مقطع زمانی خاص تشکر می‌کنم. از هیات رئیسه خانه سینما بابت حسن ظنی که به من داشتند تشکر‌می‌کنم و امیدوارم‌ با کمک‌ هیات رئیسه و اصناف این دوره را به خوبی سپری کنیم.

در ادامه مراسم تودیع علی دهکردی از سمت مدیرعاملی خانه سینما و معارفه همایون اسعدیان مدیر عامل منتخب خانه سینما؛ باحضور برخی از مدیران ارشد سازمان سینمایی مانند: مهدی شفیعی مدیر توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان سینمایی، حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، حبیب ایل بیگی مدیر عامل سینما شهر ، فاطمه محمدی مدیر عامل موزه سینما، سید حجت طباطبایی سرپرست حوزه ریاست ، حسین یزدان شناس سرپرست حوزه فناوری ودانش سینمایی و منوچهر شاهسواری دبیر جشنواره فیلم فجر و اعضای هیات رییسه، بازرس و روئسای صنوف خانه سینما برگزار شد.

در پایان این بخش از مراسم، نشست همفکری روئسای صنوف با هیات رییسه خانه سینما طبق روال معمول ادامه یافت.

انتهای پیام/