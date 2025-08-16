به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال دستور سیدرضا صالحی امیری برای پس گرفتن شکایات پایگاه میراث جهانی پاسارگاد از مردم تا رسیدن به نتیجه درست و علمی و احتمال دستکاری دوباره در حریم پاسارگاد، این‌بار وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفتگو با ایلنا اطمینان می‌دهد که حریم پاسارگاد جابه جا نخواهد شد و موضوع اصلی در مورد پاسارگاد اجازه ساخت و ساز تا ارتفاع ۷.۵ متر در خارج از حرایم سه‌گانه این میراث جهانی ایران است.

افزایش مرمتگران آرامگاه کوروش

سیدرضا صالحی امیری، با تاکید بر لزوم به رسمتی شناختن حقوق مردم و حق حاکمیت در حرایم آثار تاریخی کشور اعلام کرد: پاسارگاد زادگاه هخامنشیان و از آثار تاریخی مهم ایران است که نیاز به توجه جدی دارد. به همین دلیل در سفر اخیر به پاسارگاد علاوه بر صدور دستور تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و بلاتکلیف، ۶ مرمتگر بزودی به مجموع مرمتگران آرامگاه کوروش افزوده می‌شوند و بدین ترتیب تعداد مرمتگران پاسارگاد از دو مرمتگر به ۸ مرمتگر افزایش می‌یابد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به انتشار برخی اخبار مرتبط با سفر به پاسارگاد و اظهاراتی مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق مردم و حاکمیت اعلام کرد: اخبار منتشر شده در مورد چراغ سبز نشان دادن به دستکاری حریم پاسارگاد به هیچوجه صحت ندارد و موضوع فقط مربوط به ساخت و سازهای خارج از حرایم درجه، دو و سه پاسارگاد است.

او افزود: مشاور مرتبط با موضوع پاسارگاد در گزارش ارسالی خود ساخت و ساز در خارج از حرایم پاسارگاد به ارتفاع ۷.۵ متر را مجاز دانسته است که در سفر به استان فارس و بازدید از مجموعه میراث جهانی پاسارگاد تاکید کردم باید این موضوع ابتدا در شورای فنی استان فارس و سپس در شورای عالی فنی میراث فرهنگی در تهران بررسی و نتیجه آن اعلام شود.

اظهارنظر عجولانه در امور تخصصی میراث فرهنگی کار من نیست

صالحی امیری با اعلام اینکه موضوعات مرتبط با حریم آثار تاریخی بسیار تخصصی است و موضوعاتی نیست که وزیر میراث فرهنگی درباره آن‌ها عجولانه اعلام نظر کند، اعلام کرد: در موضوع حریم آثار تاریخی از جمله حریم پاسارگاد تاکید بنده این است که موضوع ابتدا در شورای فنی استان و سپس در شورای عالی فنی میراث فرهنگی بررسی و تصمیم گیری نهایی در این خصوص از سوی معاون میراث فرهنگی کشور به استاندار اعلام شود.

سیدرضا صالحی امیری با اعلام اینکه حفر چاه و توسعه کشاورزی در حریم آرامگاه کوروش همچنان ممنوع است، افزود: در سفر به پاسارگاد هرگر موضوع دستکاری حریم آرامگاه کوروش مطرح نبود و تنها موضوع مورد بحث مرتبط با ساخت و سازهای خارج از حرایم پاسارگاد بود که تصمیم نهای نیز برعهده شوراهای فنی استان و کشور گذاشته شد.

حضور نماینده پاسارگاد در مجلس در جلسات شورای فنی

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به تاکید خود بر حضور نماینده پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی موضوع مرتبط با گزارش ارایه شده از سوی مشاوری که ساخت و ساز به ارتفاع ۷.۵ متر در خارج از حرایم پاسارگاد را مجاز دانسته اعلام کرد: این موضوع هم در شورای فنی استان و هم در شورای فنی عالی میراث فرهنگی در تهران مورد تاکید قرار گرفت.

سیدرضا صالحی امیری تاکید کرد: نتیجه بررسی‌های کارشناسی شورای فنی استان و شورای فنی کشور هرچه باشد بلافاصله ظرف یک روز اطلاع‌رسانی و اعلام خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان این گفت‌وگو بر گره گشایی از مشکلات موجود در تخت جمشید و پاسارگاد در سفر اخیر خود به استان فارس اشاره کرد و گفت: مشکلات زیادی در موضوع بودجه و اعتبارات، نیروی انسانی و یگان حفاظت میراث فرهنگی در دو مجموعه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد وجود داشت که همه آن‌ها مرتفع شد و بزودی نتایج آن قابل مشاهده است.

