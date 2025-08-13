به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور و رئیس شورای راهبری گردشگری سلامت گفت: سامانه جامع گردشگران سلامت با توجه به ضرورت فرآیندهای مرتبط با ورود گردشگران سلامت، به منظور یکپارچه کردن و شفافیت خدمات ذی‌نفعان این کسب‌وکار در بستر نرم‌افزارهای هوشمند طراحی شده و بر اساس تصمیم شورای راهبری گردشگری سلامت کشور، ابتدا به صورت پایلوت و به شکل آزمایشی در استان‌های تهران، خراسان‌رضوی و فارس اجرا شده و قرار است تا پایان شهریور ماه سالجاری در سطح کشور بهره‌برداری شود.

وی افزود: راه‌اندازی این سامانه یکی از ضرورت‌های مهم حوزه گردشگری سلامت بود تا ضمن ایجاد بستری شفاف، برای کلیه ذی‌نفعان، متناسب با میزان تاثیرگذاری در فرآیندهای مربوطه، دسترسی و کنترل‌های لازم ارائه شود؛ لذا بستر سامانه به گونه‌ای طراحی و اجرا شده که وزارت گردشگری، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، مراکز درمانی مجاز دارای واحد IPD، آژانس‌های خدمات مسافرتی، گردشگران سلامت، پزشکان، راهنمایان گردشگری و حتی مترجمین همگی فعالیت‌های خود را در چهارچوب مقررات، در بستر سامانه مزبور انجام دهند.

رئیس شورای راهبری گردشگری سلامت درباره اهداف و برنامه‌های این سامانه، اظهار کرد: جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز و حذف دلالان، ارائه آمار و اطلاعات متنوع مدیریتی به ذی‌نفعان برای کنترل هزینه و افزایش بهره‌وری، ارائه دسترسی آسان و سریع فعالان مجاز به سامانه برای ایفای نقش، نظارت و پایش دقیق عناصر سامانه و عکس‌العمل هوشمند نسبت به مشکلات و تخلفات احتمالی، ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی، اطلاع‌رسانی یکپارچه به کلیه ذی‌نفعان، رعایت حقوق قانونی و حفظ امنیت، مدیریت اطلاعات درمانی گردشگران سلامت، از جمله موارد مهمی است که با اجرایی شدن این سامانه در سطح ملی فراهم می‌شود.

محسنی افزود:‌ امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط در امر اجرایی شدن سامانه جامع گردشگران سلامت، شاهد توسعه بیش از پیش گردشگری سلامت باشیم.

