خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون گردشگری بر ارتقای جایگاه قم در صنعت گردشگری تأکید کرد

معاون گردشگری بر ارتقای جایگاه قم در صنعت گردشگری تأکید کرد
کد خبر : 1673373
لینک کوتاه کپی شد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، بر ارتقای جایگاه استان قم در صنعت گردشگری تأکید کرد و گفت: استان قم علاوه بر ویژگی‌های گردشگری زیارتی و مذهبی در بخش‌های دیگر گردشگری نیز دارای ظرفیت‌هایی است.

به ‌گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، انوشیروان محسنی بندپی عصر روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ در آیین معارفه بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل جدید اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در سالن جلسات این اداره‌کل، بر ارتقای جایگاه استان قم در صنعت گردشگری تأکید و اظهار کرد: قم علاوه بر ویژگی‌های گردشگری زیارتی و مذهبی در بخش‌های دیگر گردشگری نیز دارای ظرفیت‌هایی است. 

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ با اشاره به ویژگی‌ها و کارکردهای حوزه گردشگری گفت: گردشگری در حوزه‌های گوناگون کارکرد دارد و تلاقی خرده‌فرهنگ‌ها باعث تقویت فرهنگ ملی کشور می‌شود و هنگامی که سفر شکل می‌گیرد، تجربه عمیقی به همراه دارد.

محسنی بندپی، با اشاره به حمایت ویژه دولت و شخص رئیس‌جمهوری از گردشگری گفت: برای نخستین ‌بار منابع قابل توجهی از صندوق توسعه ملی و بانک‌ها برای تکمیل طرح‌های گردشگری تخصیص یافته و سهم ویژه‌ای نیز برای بوم‌گردی و صنایع‌دستی در نظر گرفته شده است.

او از برنامه‌های حمایتی دولت برای توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری خبر داد و افزود: برای اولین بار از صندوق توسعه ملی چهار همت و چهار همت هم بانک‌ها در اختیار این وزارتخانه قرار دادند که به هتل‌هایی که بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی و نیز برای سایر طرح‌هایی که بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند؛ اختصاص پیدا کند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ با اشاره به ویژگی‌های گردشگری زیارت در این استان افزود: وجود حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و نیز بیش از ۴۷۰ اثر تاریخی، این استان را به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور تبدیل کرده است.

محسنی بندپی، با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این استان در حوزه‌های مذهبی، تاریخی، تمدنی و بوم‌گردی؛ بر ضرورت ساخت فرودگاه در استان قم، توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از قوانین حمایتی جدید در برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.

او به آثار تاریخی استان قم نیز اشاره کرد و از کاروانسرای دیر گچین به عنوان مادر کاروانسرهای کشور و یک شاهکار معماری در مسیر جاده ابریشم یاد کرد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ از حضور استاندار قم در این جلسه و نیز حمایت استاندار قم از صنعت گردشگری در استان تقدیر و سپاسگزاری کرد.

او همچنین از خدمات و تلاش‌های صادقانه حجت‌الاسلام‌والمسلمین باباگل‌زاده سرپرست پیشین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم قدردانی و برای احمدی فارسانی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد و خواستار هم‌افزایی تشکل‌ها و بخش خصوصی در مسیر رشد گردشگری این استان شد.

حسین اله‌بداشتی مدیرکل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز، از خدمات حجت‌الاسلام‌والمسلمین باباگل‌زاده سرپرست پیشین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم تقدیر و تشکر و برای احمدی فارسانی مدیرکل جدید اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم آرزوی موفقیت کرد.

مراسم معارفه بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل جدید اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ با حضور اکبر بهنام‌جو استاندار قم؛ انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و حسین اله‌بداشتی مدیرکل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نیز جمعی از معاونان، مدیران و کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و رؤسای انجمن‌ها و تشکل‌های گردشگری استان برگزار شد. 

بهزاد احمدی فارسانی پیش از این در اداره‌کل حمایت از تولید و آموزش، توسعه و ترویج معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مشغول فعالیت بوده و معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس نیز از جمله سوابق او است.   

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور