کشف اثر دست ۴ هزار ساله روی نذورات مقبره باستانی مصر

به گزارش خبرنگار ایلنا، محققان یک اثر دست ۴۰۰۰ ساله را روی یک پیشکش مقبره‌ای از مصر باستان کشف کرده‌اند که نگاهی نادر به زندگی سازنده آن ارائه می‌دهد. باستان‌شناسان می‌گویند، اثر دست در زیر یک "خانه ارواح" باقی مانده است، یک خانه نمونه که ممکن است به عنوان محل استراحت روح یک فرد متوفی در نظر گرفته شده باشد.

براساس نتایج مطالعات دانشگاه کمبریج در انگلستان، این ماکت‌ها که معمولا در کنار تدفین‌ها یافت شده‌اند، حاوی پیشکش‌های غذایی مانند نان، کاهو و سر گاو بوده‌اند.

همچنین براساس گزارش روزنامه آرت، این اثر دست متعلق به سال‌های ۲۰۵۵ تا ۱۶۵۰ پیش از میلاد است و از مکانی به نام دیر ریفا، واقع در حدود ۲۸۰ کیلومتری شمال شهر اقصر در جنوب مصر، به دست آمده است. محققان موزه فیتز ویلیام این اثر دست را هنگام آماده شدن برای نمایشگاه «ساخت مصر باستان» که به زودی در این موزه برگزار می‌شود، کشف کرده‌اند.

به‌اعتقاد باستان‌شناسان، هر کسی که این خانه روح را ساخته، احتمالا با لمس کردن گل رس قبل از خشک شدن، ردی از خود به جا گذاشته است.

هلن استرودویک، متصدی نمایشگاه «ساخت مصر باستان» و مصرشناس ارشد موزه فیتزویلیام، معتقد است: ما ردپایی از اثر انگشت را که در لاک مرطوب یا روی تابوت در تزئینات باقی مانده بود، مشاهده کرده‌ایم، اما یافتن یک اثر دست کامل در زیر این خانه ارواح نادر و هیجان‌انگیز است.

سفالگران با ساختن قابی از چوب‌های چوبی و پوشاندن آنها با خاک رس مرطوب، خانه‌های روح را می‌ساختند. سپس این قاب هنگامی که سفالگران خاک رس را در دمای بالا می‌پختند تا به سرامیک تبدیل کنند، می‌سوخت.

محققان هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد خانه‌های ارواح دارند. طبق وبلاگ «مصر در موزه منچستر»، سر ویلیام متیو فلیندرز پتری (۱۸۵۳ - ۱۹۴۲)، مصرشناس انگلیسی، این اصطلاح را ابداع کرد و معتقد بود که از این خانه‌ها برای تأمین آذوقه برای زندگی پس از مرگ استفاده می‌شود.

با این حال، مشخص نیست که آیا آنها به عنوان خانه‌هایی برای روح متوفی در نظر گرفته شده بودند یا صرفا به عنوان پیشکش‌های نمادین. در بیانیه دانشگاه کمبریج آمده است که این خانه‌ها ممکن است به عنوان هر دو کاربرد داشته باشند.

مشخص نیست که آیا خانه‌های ارواح نمایانگر خانه متوفی بوده‌اند یا مقبره. استرودویک به روزنامه هنر گفت که خانه‌های ارواح مستقیما روی شفت‌های تدفین قرار می‌گرفتند که نشان می‌دهد آنها جایگزین ارزان‌تری برای کلیساهای کوچک مقبره‌ای بودند که در کنار اتاق‌های تدفین ساخته می‌شدند و بنابراین توسط افرادی که توانایی پرداخت چنین تجملات را نداشتند، مورد استفاده قرار می‌گرفتند. با این حال، استرودویک خاطرنشان کرد که به نظر او بین خانه‌های ارواح و ایده بازگشت مردگان به خانه‌هایشان نیز ارتباطی وجود دارد.

این خانه ارواح با جای دست در قسمت زیرین خود، دو طبقه دارد که روی هر کدام ردیفی از ستون‌ها قرار دارد. طبق این بیانیه، محققان گمان می‌کنند که این جای دست توسط شخصی که مدل را قبل از پخت از کارگاه خارج می‌کرده تا خشک شود، باقی مانده است.

این اثر دست یکی از معدود تصاویری است که از سفالگران در حال کار از مصر باستان به جا مانده است.

استرادویک گفت: من قبلاً هرگز چنین اثر دستی کاملی را روی یک شیء مصری ندیده بودم. می‌توانید تصور کنید که شخصی که این را ساخته، آن را برداشته تا قبل از پخت، آن را از کارگاه بیرون ببرد تا خشک شود. این اثر شما را مستقیما به لحظه ساخت شیء و به شخصی که آن را ساخته است، می‌برد.

انتهای پیام/