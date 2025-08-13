به گزارش خبرنگار ایلنا، محدوده پارک جنگلی تخت جمشید به دلیل خشکسالی های پی در پی با فرسودگی درختان و خشکیدگی رویشگاه گیاهی این محوطه ثبت جهانی شده دست و پنجه نرم می کند و از آنجا که پایگاه میراث جهانی تخت جمشید امکان آبیاری این محدوده وسیع به مساحت 40 هزار متر مربع را ندارد، نگهداری از این جنگل دست کاشت با مشکل مواجه شده است.

از سوی دیگر محدوده چادر سران که سال 1350 شمسی با هدف استفاده اقامتگاهی و میزبانی از سران حدود 70 کشور جهان در قلب پارک جنگلی تخت جمشید احداث شد، بیش از 45 سال است که بدون استفاده رها شده و امکان ورود به آن وجود نداشت.

حالا وزارت میراث فرهنگی در اقدامی جدی تصمیم به گشودن درهای پارک جنگلی تخت جمشید و محوطه چادر سران به روی مردم گرفته است تا بازدید کنندگان از تخت جمشید به جای کمپ و چادر زدن در عرصه پارک جنگلی این محوطه میراث جهانی کشور، از امکانات رفاهی بیشتر برخوردار شوند و ماندگاری گردشگران با امکانات جدید در این محوطه میراث جهانی بیشتر شود.

سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بر احیاء و گشودن درهای پارک جنگلی تخت جمشید و محدوده چادر سران با رعایت قوانین و ضوابط میراث فرهنگی تاکید جدی دارد.

وزیر میراث فرهنگی در گفتگو با ایلنا اعلام کرد: پارک جنگلی تخت جمشید به دلیل خشکسالی با خطر خشکیدگی درختان مواجه است و نیاز به آبیاری پایدار برای سرسبزی و ماندگاری دارد.

سیدرضا صالحی امیری، با اعلام اینکه سه گزینه برای استفاده رایگان مردم از پارک جنگلی تخت جمشید و محدوده چادر سران وجود دارد، گفت: گزینه نخست مشارکت شهرداری مرودشت در آبیاری و نگهداری از پارک جنگلی تخت جمشید است و دومین گزینه ورود سرمایه گذار بخش خصوصی به ایجاد تاسیسات سبک و پرتابل نظیر احداث سکو بدون گودبرداری محوطه و تجهیز محدوده به مبلمان شهری و استفاده از صندلی برای استراحت مردم و بازدیدکنندگان و در نهایت گزینه سوم، ورود شرکت توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی به موضوع احیا و نگهداری و حفاظت از پارک جنگلی تخت جمشید و محدوده چادر سران است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلام اینکه تمامی خدمات ارایه شده به بازدیدکنندگان و گردشگران تخت جمشید در محدوده پارک جنگلی و چادر سران باید بصورت رایگان در اختیار آنها قرار بگیرد، گفت: وزارت میراث فرهنگی هیچ تصمیمی برای تبدیل کردن مکان های میراثی و تاریخی ایران به تجارتخانه ندارد و به تمام موزه ها و مجموعه های میراثی ابلاغ شده است که از تجاری سازی این فضاها به شدت پرهیز کنند.

به گفته سیدرضا صالحی امیری، وزارت میراث فرهنگی اعتقاد جدی دارد که فضاهای میراثی باید با رویکرد فرهنگی اداره شوند و بر همین اساس نیز در گشودن درهای چادر سران و پارک جنگلی تخت جمشید به روی مردم به هیچ وجه به دنبال ایجاد فضاهای تجاری نیست.

وزیر میراث فرهنگی تاکید کرد: محدوده چادر سران تخت جمشید و جنگل دست کاشت این مجموعه متعلق به تمام مردم است و به همین دلیل قرار است پس از حدود 50 سال به روی مردم گشوده شود.

صالحی امیری از تشکیل جلسه تصمیم گیری نهایی برای گشودن محدوده چادر سران و جنگل دست کاشت تخت جمشید در هفته آینده با حضور مسئولین استانی و نماینده مرودشت در مجلس خبر داد و گفت: در این جلسه تصمیم نهایی در مورد شیوه مشارکت شهرداری، بخش خصوصی و شرکت توسعه گردشگری در احیا و نگهداری از این محدوده اتخاذ می‌شود.

او با اعلام اینکه بازدیدکنندگان از تخت جمشید که در قالب گروه های خانوادگی نیز به این مجموعه وارد می‌شوند نیاز به فضایی برای استراحت در این مجموعه دارند، گفت: صدها هزار گردشگر تنها در نوروز به تخت جمشید وارد می‌شوند که نیازمند فضایی رایگان برای استراحت هستند و به همین دلیل بهترین نقطه برای ایجاد چنین فضایی محدوده چادر سران و پارک جنگلی تخت جمشید است.

