صالحی امیری:
تختجمشید خورشید جاویدان تمدن ایران است/ مرودشت؛ گنجینه بیبدیل هویت ایرانی
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با توصیف تختجمشید بهعنوان «خورشید جاویدان یکمیلیون اثر تاریخی ایران» اعلام کرد: میراثفرهنگی زمانی معنا مییابد که در پیوند با مردم باشد و صیانت از آن، همزمان با پاسداشت حقوق مردم انجام گیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری روز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ در شورای اداری شهرستان مرودشت، با تأکید بر جایگاه استراتژیک این منطقه در تاریخ ایران گفت: تختجمشید خورشید فروزان تمدن ایرانزمین و نماد اقتدار ملی است. تبار، شناسنامه، هویت و تاریخ ما در این جغرافیا شکل گرفته و همه ایرانیان، فارغ از مرزهای جغرافیایی، دلبسته آن هستند.
او با اشاره به ثبت تعداد زیادی اثر ملی در مرودشت، این ظرفیت را در کشور کمنظیر دانست و افزود: دغدغههای مردم، جامعه مدنی و سرمایهگذاران در پاسارگاد و مرودشت را با دل و جان میشنویم و به آن پاسخ میدهیم؛ چراکه میراثفرهنگی، بدون مردم، از معنا تهی است.
وزیر میراثفرهنگی با بیان اینکه «هیچ بهانهای نباید حقوق مردم را قربانی حفاظت میراث کند» اظهار داشت: تلاش ما ایجاد توازن میان حیات اجتماعی مردم و صیانت از میراث است.
او در خصوص دغدغه آبیاری جنگل پایگاه جهانی تختجمشید تصریح کرد: تأمین آب این جنگل بهزودی عملیاتی میشود.
صالحیامیری همچنین درباره حل وضعیت چادر سران تختجمشید تأکید کرد: مدیرکل میراثفرهنگی استان باید در کوتاهترین زمان با شهرداری و دیگر دستگاهها به توافق برسد تا این محدوده ارزشمند دچار آسیب و فرسایش نشود.
بازگشت درآمد میراث به توسعه محلی
وی با تصریح اینکه «میراث به مردم تعلق دارد»، گفت: درآمدهای حاصل از آثار تاریخی و میراثفرهنگی باید برای توسعه همان منطقه هزینه شود.
به گفته او، منابع لازم برای مرمت و صیانت آثار مرودشت تامین خواهد شد و اداره هیئتامنایی پایگاه جهانی تختجمشید بهزودی ابلاغ میشود.
وزیر میراثفرهنگی همچنین از تدوین «برنامه پنجساله مکتوب و مستند» برای توسعه میراث و گردشگری خبر داد و افزود: پایگاه جهانی تختجمشید از نظر تقویت نیروی انسانی و یگان حفاظت در اولویت خواهد بود.
افق گردشگری؛ از هفت میلیون تا ۱۵ میلیون گردشگر
صالحیامیری با اشاره به برنامههای کلان گردشگری کشور گفت: پیش از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی گردشگری را تجربه میکردیم. سال گذشته هفتمیلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر خارجی به ایران آمدند و برنامهریزی شده این رقم تا پایان برنامه پنجساله به ۱۵ میلیون برسد.
او افزود: برای تحقق این هدف، با کشورهای تاجیکستان، آذربایجان، گرجستان، روسیه، مصر، آسیای میانه، قفقاز و خاورمیانه توافقنامههای گردشگری امضا شده است و وقفه ایجادشده در گردشگری پس از جنگ تحمیلی را با بازسازی ظرفیت گردشگری زیارتی در شش ماه آینده جبران خواهیم کرد.