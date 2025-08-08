خبرگزاری کار ایران
بازگشایی تدریجی مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران/ موزه‌های کوشک احمدشاهی و خودروهای اختصاصی از ۱۸ مرداد میزبان گردشگران می‌شوند

پس از یک دوره تعطیلی موقت به‌دلیل ملاحظات امنیتی ناشی از تحولات اخیر منطقه، فعالیت موزه‌ای در مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران با بازگشایی بخش‌هایی از این مجموعه از سر گرفته شد. بر این اساس، از شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، موزه‌های کوشک احمدشاهی و خودروهای اختصاصی نیاوران پذیرای بازدیدکنندگان خواهند بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، به‌دنبال اتخاذ تدابیر امنیتی موقت در پی تحولات اخیر منطقه‌ای، مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران که برای مدتی محدود تعطیل شده بود، روند بازگشایی تدریجی خود را با محوریت صیانت از میراث فرهنگی و تأمین ایمنی بازدیدکنندگان آغاز کرد.

شهرود امیرانتخابی، مدیر مجموعه نیاوران با اعلام این خبر، تصریح کرد: در نخستین گام، از روز ۱۲ مردادماه، محوطه باغ‌موزه نیاوران برای بازدید عموم گشوده شد و از روز شنبه ۱۸ مرداد، دو موزه کوشک احمدشاهی و خودروهای اختصاصی نیز به جمع فضاهای فعال این مجموعه پیوسته‌اند.

وی با تأکید بر رعایت کامل ضوابط ایمنی و امنیتی در روند بازگشایی، افزود: سایر بخش‌های مجموعه نیز پس از ارزیابی‌های کارشناسی و حصول اطمینان از شرایط ایمن، به‌صورت مرحله‌ای در دسترس عموم قرار خواهند گرفت.

بر اساس اعلام رسمی مدیریت مجموعه نیاوران، بازدید از بخش‌های فعال این مجموعه همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۸ امکان‌پذیر است و آخرین مهلت ورود بازدیدکنندگان ساعت ۱۶:۴۵ تعیین شده است.

مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران یکی از مهم‌ترین یادمان‌های دوره معاصر ایران محسوب می‌شود که با برخورداری از ساختار معماری منحصربه‌فرد، محوطه‌ای باغ‌گون، و آثار تاریخی ارزشمند، همواره مقصدی مهم برای گردشگران داخلی و بین‌المللی بوده است. بازگشایی تدریجی این مجموعه در راستای تداوم دسترسی عمومی به میراث ملی و بازگشت گام‌به‌گام به روال عادی فعالیت‌های موزه‌ای کشور ارزیابی می‌شود.

 

 

