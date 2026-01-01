به گزارش خبرنگار ایلنا، این پروژه در راستای توسعه سرمایه‌گذاری‌های شهری و ارتقای زیرساخت‌های تفریحی منطقه ۱۱ شهرداری شیراز اجرا شده و با هدف افزایش نشاط اجتماعی برای شهروندان طراحی شده است. شهردار شیراز امروز ۱۱ دی در پنجاه‌وهفتمین جهش عمرانی کلانشهر شیراز در مراسمی با حضور اعضای شورای شهر، مسئولان محلی با اشاره به فعالیت‌های شورای ششم گفت: این شورا در طول ۴سال گذشته با تدوین و تصویب برنامه‌های پنج‌ساله و افق ۱۴۰۴، نزدیک به یکهزار و ۲۰۰مصوبه داشته است که شهرداری بیش از ۹۰ درصد آنها را اجرایی کرده و مابقی در حال انجام است. او افزود مسیر اجرای پروژه‌ها بر مبنای برنامه‌ریزی علمی و بدون آزمون‌و‌خطا مشخص شده است.

محمدحسن اسدی با اشاره به پروژه‌های منطقه ۱۱ گفت: پارک‌ها، شهربازی‌ها، سالن‌های تئاتر، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی و ایستگاه‌های آتش‌نشانی با مشارکت بخش خصوصی و بدون هزینه مستقیم شهرداری ساخته شده‌اند. این مدل سرمایه‌گذاری اعتماد به بخش خصوصی را تقویت می‌کند و مسیر توسعه را هموار می‌کند.

اسدی با بیان اینکه منطقه ۱۱ یکی از مناطق کم‌برخوردار شهر است، از اقدامات بازآفرینی و باززنده‌سازی محلات پودنک و قناعت‌پیشه خبر داد و افزود: مشارکت مردم در این طرح‌ها نقش کلیدی داشته است.

شهردار شیراز تاکید کرد: اقدامات محرومیت‌زدایی با ارائه آمار و ارقام ملموس در این منطقه به اثبات رسیده و رضایت‌مندی مردم افزایش یافته است.

وی در ادامه گفت: تا پایان سال‌جاری نزدیک به ۲۰پروژه بزرگ و چند صد پروژه کوچک در شیراز به بهره‌برداری می‌رسند و عقب‌ماندگی‌های شهری کاهش خواهد یافت.

اسدی با تقدیر از تلاش ۱۳ هزار نفر پرسنل شهرداری و حمایت اعضای شورا، بر اهمیت همکاری منسجم شهرداری، شورا و مردم برای تحقق پروژه‌ها و خدمات شهری تاکید کرد.

پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهری فرصتی برای عدالت، نشاط و توسعه پایدار

رئیس شورای شهر شیراز نیز در این مراسم گفت: پروژه شهربازی بوستان نماز نشان‌دهنده علاقه شورای انقلابی دوره ششم به شادی، نشاط و شادابی مردم است و شورا برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی کرده است.

سید ابراهیم حسینی تأکید کرد : عدالت در اجرای پروژه‌ها رعایت شده و جنوب شهر نیز از امکانات و خدمات شهری برخوردار می‌شود، هرچند جبران فاصله‌ها زمان‌بر است.

حسینی افزود :این پروژه فرصتی طلایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده تا علاوه بر خدمتگزاری به مردم، انگیزه و علاقه‌مندی بیشتری نسبت به توسعه شهر داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: مسیر سیاست‌گذاری در شورا و شهرداری به گونه‌ای تنظیم شده است که وابستگی بودجه به عوارض و درآمدهای مستقیم مردم کاهش یابد و جای آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین شود، به طوری که در دو تا سه سال گذشته دست‌کم ۱۵درصد وابستگی بودجه به عوارض کاهش یافته و درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری افزایش یافته است.

حسینی با بیان اینکه این مسیر باید ادامه یابد تا درآمدهای پایدار شهرداری شیراز امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای اقدامات جهادی بهتر را فراهم کند، از تلاش‌های شهردار، معاونان، شهردار منطقه، شهردار پیشین منطقه و سرمایه‌گذار پروژه تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد این روند توسعه و عدالت بیش از پیش ادامه یابد.

