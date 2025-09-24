خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت دستاورد تاریخی با تولید ۱۱۲ هزار مترمکعب ام.دی‌اف

ثبت دستاورد تاریخی با تولید ۱۱۲ هزار مترمکعب ام.دی‌اف
کد خبر : 1690746
لینک کوتاه کپی شد.

با تولید بیش از ۱۱۲ هزار و ۹۵۰ مترمکعب ام.دی.اف از باگاس نیشکر، شرکت «لوح سبز جنوب» موفق شد رکورد بیشترین میزان تولید این محصول طی سال‌های گذشته را بشکند و نقطه عطفی در صنعت چوب کشور رقم بزند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی: پژمان چهرازی، مدیرعامل این شرکت، یکشنبه ۳۰ شهریورماه با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از چهارده سال تلاش بی‌وقفه، پشتکار مستمر و برنامه‌ریزی دقیق، توانستیم برای نخستین‌بار نه‌تنها برنامه بودجه را محقق کنیم، بلکه رکورد تولید بیشترین میزان ام.دی.اف طی سال‌های گذشته را به ثبت برسانیم.

وی افزود: تولید بیش از ۱۱۲ هزار و ۹۵۰ مترمکعب تخته ام.دی.اف از باگاس با برند سبزچوب به ثمر نشست؛ کالایی که اکنون با کیفیت ممتاز، صرفه اقتصادی برجسته و ویژگی‌های فناورانه، جایگزینی مطمئن برای بازار مصرف داخلی محسوب می‌شود و نشانه‌ای روشن از خودکفایی و توانمندی صنعت ایران است.

به گفته مدیرعامل، این موفقیت مرهون همدلی، پشتکار و تعهد یکایک اعضای مجموعه لوح سبز جنوب است و امید می‌رود با استمرار این روند، مسیر شکوفایی پایدار و دستیابی به افق‌های نوین در صنعت هموار شود.

ام.دی.اف تولیدی این شرکت با ویژگی‌هایی همچون استحکام بالا، مقاومت در برابر رطوبت و اسید، برش‌پذیری دقیق، ماشین‌کاری آسان و قیمت رقابتی، تحولی جدی در صنایع چوب کشور ایجاد کرده و رقیبی جدی برای نمونه‌های مشابه در بازار است.

این دستاورد علاوه بر کاهش وابستگی به واردات چوب، گامی مؤثر در راستای حفاظت از محیط‌زیست نیز به شمار می‌رود. استفاده از باگاس نیشکر به‌عنوان ماده اولیه، ضمن جلوگیری از نابودی جنگل‌های طبیعی، مسیری پایدار برای توسعه صنعت چوب فراهم ساخته است.

برند «سبزچوب» اکنون جایگاه خود را در بازار داخلی تثبیت کرده و با ورود به بازارهای منطقه، توانسته نام صنعت سبز ایران را فراتر از مرزها مطرح کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی