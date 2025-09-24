به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی: پژمان چهرازی، مدیرعامل این شرکت، یکشنبه ۳۰ شهریورماه با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از چهارده سال تلاش بی‌وقفه، پشتکار مستمر و برنامه‌ریزی دقیق، توانستیم برای نخستین‌بار نه‌تنها برنامه بودجه را محقق کنیم، بلکه رکورد تولید بیشترین میزان ام.دی.اف طی سال‌های گذشته را به ثبت برسانیم.

وی افزود: تولید بیش از ۱۱۲ هزار و ۹۵۰ مترمکعب تخته ام.دی.اف از باگاس با برند سبزچوب به ثمر نشست؛ کالایی که اکنون با کیفیت ممتاز، صرفه اقتصادی برجسته و ویژگی‌های فناورانه، جایگزینی مطمئن برای بازار مصرف داخلی محسوب می‌شود و نشانه‌ای روشن از خودکفایی و توانمندی صنعت ایران است.

به گفته مدیرعامل، این موفقیت مرهون همدلی، پشتکار و تعهد یکایک اعضای مجموعه لوح سبز جنوب است و امید می‌رود با استمرار این روند، مسیر شکوفایی پایدار و دستیابی به افق‌های نوین در صنعت هموار شود.

ام.دی.اف تولیدی این شرکت با ویژگی‌هایی همچون استحکام بالا، مقاومت در برابر رطوبت و اسید، برش‌پذیری دقیق، ماشین‌کاری آسان و قیمت رقابتی، تحولی جدی در صنایع چوب کشور ایجاد کرده و رقیبی جدی برای نمونه‌های مشابه در بازار است.

این دستاورد علاوه بر کاهش وابستگی به واردات چوب، گامی مؤثر در راستای حفاظت از محیط‌زیست نیز به شمار می‌رود. استفاده از باگاس نیشکر به‌عنوان ماده اولیه، ضمن جلوگیری از نابودی جنگل‌های طبیعی، مسیری پایدار برای توسعه صنعت چوب فراهم ساخته است.

برند «سبزچوب» اکنون جایگاه خود را در بازار داخلی تثبیت کرده و با ورود به بازارهای منطقه، توانسته نام صنعت سبز ایران را فراتر از مرزها مطرح کند.