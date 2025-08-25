نیشکر، بازوی توانمند اقتصاد ملی در تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز در امتداد همین راه، در جایگاه سربازی از جبهه اقتصادی، رسالت خود را در آبادانی خوزستان، اعتلای ایران عزیز و تحقق اهداف انقلاب اسلامی تعریف کرده است؛ ایستادگی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و دستاوردهای بزرگ اقتصادی، گواهی بر این مسیر است که به یاری خداوند و پشتوانه تلاش‌های بی‌وقفه ادامه یافته است.

دستاوردهای صنعت نیشکر تنها در اعداد و نمودارها خلاصه نمی‌شود، بلکه نشانی از اراده جمعی کارگران و متخصصان است که تحقق جهش تولید و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی را ممکن ساخته‌اند. این هفته را گرامی می‌داریم؛ با یاد شهیدان دولت و با عهدی تازه برای خدمت به مردمی که شایسته بهترین‌ها هستند.

دکتر عبدعلی ناصری

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

