نیشکر، بازوی توانمند اقتصاد ملی در تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی
هفته دولت، فرصتی است برای بازخوانی معنای اصیل «خدمتگزاری» در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این ایام، نگاهها به سیمای نورانی دو معلم بزرگ، شهیدان والامقام رجایی و باهنر دوخته میشود؛ اسوههایی که خدمت را نه در مقام و عنوان، بلکه در عمل، اخلاص و صداقت معنا کردند و با خون خود، مهر تأییدی زدند بر راهی که عزت ملت ایران را رقم زد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز در امتداد همین راه، در جایگاه سربازی از جبهه اقتصادی، رسالت خود را در آبادانی خوزستان، اعتلای ایران عزیز و تحقق اهداف انقلاب اسلامی تعریف کرده است؛ ایستادگی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و دستاوردهای بزرگ اقتصادی، گواهی بر این مسیر است که به یاری خداوند و پشتوانه تلاشهای بیوقفه ادامه یافته است.
دستاوردهای صنعت نیشکر تنها در اعداد و نمودارها خلاصه نمیشود، بلکه نشانی از اراده جمعی کارگران و متخصصان است که تحقق جهش تولید و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی را ممکن ساختهاند. این هفته را گرامی میداریم؛ با یاد شهیدان دولت و با عهدی تازه برای خدمت به مردمی که شایسته بهترینها هستند.
دکتر عبدعلی ناصری
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی