شرکت سدادفام نیشکر قهرمان جشنواره فرهنگی ورزشی نیشکر شد

شرکت سدادفام نیشکر قهرمان جشنواره فرهنگی ورزشی نیشکر شد
جشنواره فرهنگی‌ ورزشی کارکنان مرد شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با حضور بیش از ۶۷۰ ورزشکار به کار خود پایان داد و تیم فنی، مهندسی و پشتیبانی سدادفام نیشکر عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا  به نقل از   روابط عمومی شرکت سدادفام نیشکر، ورزشکاران سدادفام با کسب ۴ مدال طلا، ۴ نقره و ۲ برنز و مجموع ۳۰۰ امتیاز در صدر جدول ایستادند. پس از آن کشت و صنعت امیرکبیر با ۲۹۰ امتیاز به مقام دوم رسید و تیم‌های دهخدا و حکیم فارابی با ۲۴۰ امتیاز به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

این دوره از جشنواره که از ۴ مرداد آغاز شده بود، در ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ به پایان رسید. شرکت‌کنندگان در رشته‌های متنوعی از جمله بسکتبال، والیبال، شنا، شطرنج، تنیس روی میز، دارت، فوتبال‌دستی، طناب‌کشی، فریزبی و کورن‌هول به رقابت پرداختند.

مهندس علی مدحجاوی، مدیرعامل شرکت سدادفام نیشکر، ضمن ابراز خرسندی از استقبال گسترده کارکنان، تأکید کرد: سدادفام به عنوان متولی ورزش در مجموعه توسعه نیشکر، امسال تمامی امکانات لازم را برای برگزاری هرچه شایسته‌تر جشنواره فراهم آورد. او هدف از برگزاری این رویداد را ترویج روحیه رقابت سالم و ارتقای سلامت در میان کارکنان دانست.

جشنواره فرهنگی ورزشی نیشکر هر سال در مردادماه برگزار می‌شود و علاوه بر کارکنان مرد، زنان شاغل و خانواده‌های نیشکری نیز در بخش‌های مختلف آن حضور دارند.

 

 
