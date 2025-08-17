خبرگزاری کار ایران
۲۰ هزار زائر اربعین میهمان روزانه موکب‌های نیشکر/ خدمت‌رسانی تا بازگشت زوار ادامه دارد

موکب‌های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در اربعین، صحنه‌ای دیگر از میهمان‌نوازی مردم خوزستان را به نمایش گذاشتند. این موکب‌ها روزانه به بیش از ۲۰ هزار زائر حسینی خدمات‌رسانی کرده‌اند؛ خدماتی که به گفته دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر، تا پس از اربعین و در ایام بازگشت زائران نیز ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، تلاش بی‌وقفه خادمان نیشکری در مسیر مرز شلمچه، رضایت زائران را به همراه داشته است. همین رضایت، بازتابی گسترده یافت؛ به‌گونه‌ای که معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در بازدید از موکب‌های نیشکر، این خدمت‌رسانی را «نمادی از روحیه جهادی و مهمان‌نوازی خوزستانی‌ها» دانست و از تلاش‌ها قدردانی کرد. استاندار خوزستان نیز در این بازدید همراه او بود.

این شرکت با برپایی چهار موکب مجهز پذیرای زائرین اربعین شد و هم‌اکنون نیز تعدادی از این موکب‌ها از جمله موکب سیدالشهدا (ع) نیشکر در مسیر شلمچه و موکب هفت‌تپه، مأموریت میزبانی خود را تا روزهای آینده و در استقبال از موج بازگشت زوار ادامه خواهند داد.

 

 

