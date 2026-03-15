قالیباف:

آمریکا پیاده نظامش را به‌خاطر اسرائیل درون چرخ گوشت انداخته است

قالیباف با انتشار فهرستی از اهداف موشک‌های ایران تأکید کرد که هگزت، وزیر جنگ آمریکا پیاده نظام این کشور را به خاطر اسرائیل درون چرخ گوشت انداخته است.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف  رئیس مجلس در پست حساب خود در شبکه ایکس نوشت: 

وضعیت فهرست اهداف: 

 رادارها

 باتری‌ها

 تانکرهای سوخت‌گیری

 پایگاه‌های نظامی

 پهپادها

خب، نظر ژنرال تلویزیونی هگزت چیست؟

بدیهی است که استراتژی درخشان فعلی این است که پیاده‌نظام را در چرخ گوشت بیندازند.

آنها سربازهای بیچاره را می‌فرستند تا چیزی را که ژنرال‌ها آن را خراب کردند، درست کنند. برای اسرائیل بمیرید!

