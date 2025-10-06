خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عارف از سال ۹۵ تاکنون سفری به استان خوزستان نداشته‌ است

عارف از سال ۹۵ تاکنون سفری به استان خوزستان نداشته‌ است
کد خبر : 1696208
لینک کوتاه کپی شد.

در پی انتشار فیلمی در رسانه‌های مجازی مرتبط با معاندین و ادعایی مبنی بر سفر محمدرضا عارف به استان خوزستان، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: «دکتر عارف از سال ۹۵ تاکنون سفری به استان خوزستان نداشته.»

به گزارش ایلنا، در پی انتشار فیلمی در رسانه های مجازی مرتبط با معاندین و ادعایی مبنی بر سفر محمدرضا عارف به استان خوزستان، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

 

«دکتر عارف از سال ۹۵ تاکنون سفری به استان خوزستان نداشته.

خبرسازی جریان معاند درخصوص روایت دروغ و خیال پردازانه از سفر دکتر عارف به خوزستان و درگیری و مسائل دیگر در ادامه خط تخریبی است که متاسفاته از سوی جریان تندرو داخل آغاز و معاندین خارج نشین آن را به گونه ای دیگر ادامه دادند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی