عارف از سال ۹۵ تاکنون سفری به استان خوزستان نداشته‌ است

در پی انتشار فیلمی در رسانههای مجازی مرتبط با معاندین و ادعایی مبنی بر سفر محمدرضا عارف به استان خوزستان، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور اعلام کرد: «دکتر عارف از سال ۹۵ تاکنون سفری به استان خوزستان نداشته.»
به گزارش ایلنا، در پی انتشار فیلمی در رسانه های مجازی مرتبط با معاندین و ادعایی مبنی بر سفر محمدرضا عارف به استان خوزستان، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«دکتر عارف از سال ۹۵ تاکنون سفری به استان خوزستان نداشته.
خبرسازی جریان معاند درخصوص روایت دروغ و خیال پردازانه از سفر دکتر عارف به خوزستان و درگیری و مسائل دیگر در ادامه خط تخریبی است که متاسفاته از سوی جریان تندرو داخل آغاز و معاندین خارج نشین آن را به گونه ای دیگر ادامه دادند.»