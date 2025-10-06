عارف از سال ۹۵ تاکنون سفری به استان خوزستان نداشته‌ است

«دکتر عارف از سال ۹۵ تاکنون سفری به استان خوزستان نداشته.

خبرسازی جریان معاند درخصوص روایت دروغ و خیال پردازانه از سفر دکتر عارف به خوزستان و درگیری و مسائل دیگر در ادامه خط تخریبی است که متاسفاته از سوی جریان تندرو داخل آغاز و معاندین خارج نشین آن را به گونه ای دیگر ادامه دادند.»