مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با خانواده سردار شهید حاجی زاد

دیدار دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با خانواده سردار شهید حاجی زاد
​محمدعلی امانی با خانواده سردار شهید امیرعلی حاجی زاده دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در راستای تجلیل و تکریم از خانواده معزز شهدا، با خانواده سردار شهید امیرعلی حاجی زاده دیدار کرد.

در این دیدار همسر شهید حاجی زاده به بیان خاطرات و نحوه شهادت پرداخت و گفت: وقتی حملات شروع ابتدا موشک‌ها به خانه‌های همسایگان اصابت در این فاصله بنده از منزل خارج شده بودم وقتی بازگشتم، متوجه شدم، خانه ما هم مورد اصابت قرار گرفته است؛ شب قبل اعلام آماده‌باش کرده‌بودند و سردار در محل کار بودند که در ابتدای حملات ایشان جز اولین نفراتی بودند که به شهادت رسیدند.

محمدعلی امانی در این دیدار به نقش و جایگاه شهید حاجی‌زاده در جامعه و نظام اشاره کرد و گفت: او فردی انقلابی و فداکار بود که با تمام توان برای حفظ نظام و انقلاب تلاش می‌کرد و در دل مردم جایگاه ویژه‌ای داشت. مردم نسبت به او ارادت خاصی نشان می‌دادند و علاقه‌مندی عمیقی به شخصیت و فعالیت‌های او داشتند. همچنین، ارتباط عاطفی و قلبی نسل جوان با شهید حاجی‌زاده و سرداران شهید دیگر، به‌ویژه در میان نسل‌های نو، بسیار قوی است و این ارتباط از طریق نام‌ها، خاطرات و احترام به شخصیت‌های نظامی و انقلابی تقویت شده است.

وی همچنین با اشاره‌ای به خاطره‌ای از شهید محمد بخارایی در سال ۱۳۴۳ به نقل از این شهید گفت: اولین گلوله را به سمت عمال آمریکا ما شلیک کردیم هان ای جوانان به پا خیزید؛ این اقدام نماد مبارزه و پیروی از امام و رهبری است.

