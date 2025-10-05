دیدار دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با خانواده سردار شهید حاجی زاد

محمدعلی امانی در این دیدار به نقش و جایگاه شهید حاجی‌زاده در جامعه و نظام اشاره کرد و گفت: او فردی انقلابی و فداکار بود که با تمام توان برای حفظ نظام و انقلاب تلاش می‌کرد و در دل مردم جایگاه ویژه‌ای داشت. مردم نسبت به او ارادت خاصی نشان می‌دادند و علاقه‌مندی عمیقی به شخصیت و فعالیت‌های او داشتند. همچنین، ارتباط عاطفی و قلبی نسل جوان با شهید حاجی‌زاده و سرداران شهید دیگر، به‌ویژه در میان نسل‌های نو، بسیار قوی است و این ارتباط از طریق نام‌ها، خاطرات و احترام به شخصیت‌های نظامی و انقلابی تقویت شده است.



وی همچنین با اشاره‌ای به خاطره‌ای از شهید محمد بخارایی در سال ۱۳۴۳ به نقل از این شهید گفت: اولین گلوله را به سمت عمال آمریکا ما شلیک کردیم هان ای جوانان به پا خیزید؛ این اقدام نماد مبارزه و پیروی از امام و رهبری است.