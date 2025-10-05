برگزاری نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با عراقچی

به گزارش ایلنا، در این نشست که در محل وزارت امور خارجه برگزار شد، وزیر امور خارجه آخرین تحولات سیاست خارجی کشور را تشریح کرد و نمایندگان ملت را در جریان ابتکارها و تلاش‌های دستگاه دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی کشورمان قرار داد.



وزیر امور خارجه ضمن تبیین اقدامات وزارت امور خارجه ظرف یک سال گذشته، از جمله در حوزه هسته‌ای، تقویت روابط با همسایگان، ارتقای همکاری‌های جنوب-جنوب، استفاده از ظرفیت سازمان‌های چندجانبه از جمله بریکس و شانگهای، دیپلماسی فعال جهت مقابله با جنگ‌افروزی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، حمایت از ایرانیان و دیپلماسی اقتصادی، به سوال‌های نمایندگان در زمینه‌های مختلف مرتبط با سیاست خارجی پاسخ داد.



عراقچی همچنین برنامه‌های سفر رییس جمهور پزشکیان به نیویورک و مشارکت در هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تشریح کرد.