بررسی لایحه «ساماندهی پهپادهای غیرنظامی» در مجمع تشخیص
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح موادی از لایحه «ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» را بررسی کرد و به بقای مغایرت در ماده ۱۴ رای داد.
به گزارش ایلنا، هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست آیتالله صادق آملی لاریجانی، با حضور اکثریت اعضاء، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر نیرو، معاون وزیر دفاع و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تشکیل جلسه داد.
اعضای هیئت عالی نظارت، در جلسه امروز به بررسی اصلاحات مجلس در «لایحه ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از دور (پهپاد) غیر نظامی» پرداختند. پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعضای جلسه پس از تبادل نظر، اصلاح مواد ۳، ۱۳ و ۱۷ به منظور تامین نظر هیئت عالی نظارت و رفع مغایرت با سیاستهای کلی را پذیرفتند اما ابهام و مغایرت در ماده ۱۴ با برخی از سیاستهای کلی را کماکان باقی دانستند.
در ادامه، اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی «گزارش ارزیابی حسن اجرای سیاستهای انرژی» پرداختند. در این بخش، گزارش کمیته انرژی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع، در خصوص تولید نفت و گاز بویژه به منظور تامین مصارف در حوزههای خانگی، صنایع و نیروگاهها ارائه شد.