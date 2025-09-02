بررسی لایحه «ساماندهی پهپادهای غیرنظامی» در مجمع تشخیص

اعضای هیئت عالی نظارت، در جلسه امروز به بررسی اصلاحات مجلس در «لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیر نظامی» پرداختند. پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعضای جلسه پس از تبادل نظر، اصلاح مواد ۳، ۱۳ و ۱۷ به منظور تامین نظر هیئت عالی نظارت و رفع مغایرت با سیاست‌های کلی را پذیرفتند اما ابهام و مغایرت در ماده ۱۴ با برخی از سیاست‌های کلی را کماکان باقی دانستند.

در ادامه، اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی «گزارش ارزیابی حسن اجرای سیاست‌های انرژی» پرداختند. در این بخش، گزارش کمیته انرژی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع، در خصوص تولید نفت و گاز بویژه به منظور تامین مصارف در حوزه‌های خانگی، صنایع و نیروگاه‌ها ارائه شد.