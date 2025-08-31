عید بیعت در سراسر کشور ۱۰ و ۱۱ شهریور برگزار خواهد شد
دوشنبه شب و روز سهشنبه ۱۰ و ۱۱ شهریور مصادف با ۸ و ۹ ربیعالاول، جشنهای پرشکوه این «عید بیعت» در سراسر کشور، مساجد، حسینیهها، تکایا و بقاع متبرکه برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سالروز آغاز امامت و ولایت آخرین ذخیره الهی، منجی موعود بشریت، حضرت بقیةالله الأعظم، حجّة بن الحسن المهدی(عج)، عیدی بزرگ و روزی باشکوه برای اهل ایمان و دوستداران خاندان عصمت و طهارت (علیهمالسلام) و یادآور تداوم رسالت انبیا و تجلّی وعدههای الهی در امتداد تاریخ میباشد.
مهمترین محور این مراسم، تجدید بیعت و پیمان عاشقانه با حضرت ولیّعصر (عجلالله تعالی فرجه الشریف) است که همزمان در اماکن مقدس سراسر ایران اسلامی ، شعار ملکوتی «لبیک یا مهدی» دوشنبه دهم شهریور ساعت 21 طنینانداز خواهد شد و در مسجد مقدس جمکران، کانون امید و انتظار، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درخواهد آمد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با گرامیداشت عید بزرگ بیعت، از عموم مردم شریف، خداجو و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت میکند تا با حضور پرشکوه خود در این جشنها، با شعار محوری «ایران پرچمدار ظهور» بار دیگر ایمان، عشق و وفاداری خویش به امام حیّ حاضر را ابراز و در تجدید عهد جمعی با حضرت مهدی موعود (عجلالله تعالی فرجهالشریف)، افق روشن جامعه مهدوی را نوید دهند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی