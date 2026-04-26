سیر را اشتباه نگهداری نکن!
برای اینکه سیر هم خوشطعم بماند و هم خواصش حفظ شود، کافی است آن را در محیطی خشک، خنک و دور از نور نگهداری کنید. یک تغییر ساده در نگهداری، میتواند هم از دورریز جلوگیری کند و هم بیشترین فایده را به بدنتان برساند.
سیر یکی از پایههای اصلی آشپزی در بسیاری از فرهنگهاست، اما چیزی که آن را خاصتر میکند، فواید فوقالعادهاش برای سلامتی است. مصرف منظم سیر میتواند به تقویت سیستم ایمنی، کاهش کلسترول، بهبود سلامت روده، کنترل فشار خون و تنظیم قند خون کمک کند. این ماده غذایی همچنین سرشار از آنتیاکسیدانهاست و به کاهش التهاب در بدن کمک میکند.
اما نکته مهم اینجاست: اگر سیر را درست نگهداری نکنید، خیلی زود چروکیده، کپکزده یا جوانهزده میشود و بخشی از خواصش را از دست میدهد.
روش درست نگهداری سیر
بهترین حالت نگهداری سیر، قرار دادن آن در محیطی خشک، خنک و تاریک است. سبدهای فلزی یا ظرفهای سفالی بهترین انتخاب هستند، چون گردش هوا را فراهم میکنند و از تجمع رطوبت جلوگیری میشود.
اگر انباری دارید، سیر را آنجا نگه دارید. اگر نه، یک کابینت دور از نور و گرما هم مناسب است. مهم این است که سیر در معرض نور مستقیم و رطوبت نباشد.
چرا یخچال گزینه خوبی نیست؟
برخلاف تصور خیلیها، یخچال جای مناسبی برای سیر کامل نیست. دمای پایین و رطوبت بالا باعث میشود سیر سریعتر خراب شود یا جوانه بزند.
با چه موادی سیر را نگهداری نکنیم؟
سیر را کنار سیبزمینی نگه ندارید. گازهایی که سیبزمینی آزاد میکند باعث میشود سیر زودتر خراب شود.
اما میتوانید آن را کنار پیاز قرار بدهید، چون از یک خانواده هستند.
سیر پوستکنده را چطور نگه داریم؟
اگر سیر را پوست گرفتهاید، میتوانید آن را داخل ظرف دربسته در یخچال نگه دارید، اما حتماً در کمتر از یک هفته مصرفش کنید.
نگهداری سیر خردشده
اگر زیاد آشپزی میکنید، میتوانید سیر را خرد کنید و در قالبهای کوچک فریز کنید. این کار هم زمانت را ذخیره میکند، هم همیشه سیر آماده دارید.
یک نکته مهم درباره خواص سیر
بهتر است بهجای سیر آماده یا پورهشده، خودت سیر را تازه خرد کنید. چون مادهای به نام آلیسین که نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی و حتی پیشگیری از برخی بیماریها دارد، در سیر تازه بیشتر حفظ میشود.