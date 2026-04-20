تقویم اردیبهشت ۱۴۰۵ + مناسبت ها و تعطیلی ها

۱ اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی - روز نثر فارسی - روز شهدای ورزشکار - روز جهانی خلاقیت و نوآوری [Apr 21st]

۲ اردیبهشت تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۳ اردیبهشت روز بزرگداشت شیخ بهایی - روزملی کارآفرینی - روز معماری - بزرگداشت حضرت صالح بن موسی کاظم(ع) - روز جهانی کتاب و حق نشر [Apr 23rd] - روز زبان انگلیسی [Apr 23rd] - روز زبان اسپانیایی [Apr 23rd]

۴ اردیبهشت روز بین‌ المللی چند جانبه‌ گرایی و دیپلماسی برای صلح [Apr 24th]

۵ اردیبهشت شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس - روز جهانی مالاریا [Apr 25th]

۶ اردیبهشت روز جهانی مالکیت فکری [Apr 26th] - روز یادبود فجایع چرنوبیل [Apr 26th] - روز خلبان

۷ اردیبهشت روز ملی ایمنی حمل و نقل

۸ اردیبهشت روز جهانی ایمنی و سلامت محیط کار [Apr 28th]

۹ اردیبهشت روز ملی روانشناس و مشاور - روز شوراها - (ع)ولادت امام رضا - روز یادبود همه قربانیان جنگ‌ افزارهای شیمیایی [Apr 29th] - روز جهانی رقص [Apr 29th]

۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس - جشن چهلم نوروز - روز ملی صنعت برق در ایران - روز بین‌المللی جاز [Apr 30th]

۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر [May 1st]

۱۲ اردیبهشت روز ملی معلم - روز جهانی تن ماهی [May 2nd]

۱۳ اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات [May 3rd]

۱۴ اردیبهشت روز ملی استعدادهای درخشان (سمپاد)

۱۵ اردیبهشت جشن میانه بهار (بهاربد) - روز شیراز - روز ملی صنعت بتن آماده - روز ملی صنعت تهویه مطبوع - روز جهانی ماما [May 5th] - روز جهانی بهداشت دست [May 5th]

۱۷ اردیبهشت روز اسناد ملی و مدارک پزشکی

۱۸ اردیبهشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر [May 8th]

۱۹ اردیبهشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب - روز بزرگداشت شیخ کلینی - روز جهانی اروپا [May 9th]

۲۰ اردیبهشت روز ملی گل محمدی و گلاب

۲۲ اردیبهشت تولد مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی - روز جهانی پرستار [May 12th]

۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی - روز بین المللی خانواده [May 15th]

۲۶ اردیبهشت روز جهانی پسر [May 16th] - روز جهانی زندگی در صلح [May 16th] - روز جهانی نور [May 16th]

۲۷ اردیبهشت شهادت امام محمد تقی (ع) - روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی [May 17th]

۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام - سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) - روز ازدواج - روز جهانی موزه‌ ها [May 18th]

۳۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت - روز جهانی زنبور عسل [May 20th]

۳۱ اردیبهشت روز ملی بوم گردی - روز ملی اهدای عضو، اهدای زندگی - روز جهانی گفت‌ و گو و تنوع فرهنگی [May 21st] - روز جهانی چای (رسمی) [May 21st]

