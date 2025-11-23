خبرگزاری کار ایران
هر باک بنزین سوپر ۳ تا ۹ میلیون تومان

براساس ظرفیت باک این خودروها، یک باک کامل اکنون بین ۳ تا بیش از ۹ میلیون تومان هزینه خواهد داشت. در ادامه، هزینه پر کردن باک چندین مدل وارداتی محبوب در بازار ایران محاسبه شده است: با رشد نرخ بنزین سوپر وارداتی، هزینه سوخت‌گیری خودروهای وارداتی به سطحی رسیده که برای برخی مدل‌ها، پر کردن یک باک کامل معادل ۶ تا ۹ میلیون تومان تمام می‌شود

با اعلام قیمت جدید ۶۵۸۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین سوپر وارداتی، هزینه سوخت‌گیری خودروهای وارداتی موجود در کشور به شکل محسوسی افزایش یافته است.

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ براساس ظرفیت باک این خودروها، یک باک کامل اکنون بین ۳ تا بیش از ۹ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

در ادامه، هزینه پر کردن باک چندین مدل وارداتی محبوب در بازار ایران محاسبه شده است:

با رشد نرخ بنزین سوپر وارداتی، هزینه سوخت‌گیری خودروهای وارداتی به سطحی رسیده که برای برخی مدل‌ها، پر کردن یک باک کامل معادل ۶ تا ۹ میلیون تومان تمام می‌شود؛ رقمی که قطعاً بر الگوی مصرف سوخت و همچنین هزینه نگهداری این خودروها تأثیرگذار خواهد بود.

باید منتظر ماند و دید که آیا با چنین قیمت هایی فردی حاضر به خرید بنزین سوپر وارداتی می‌شود؟

منبع سایت دیده بان ایران
