خانه



سایر رسانه‌ها ۰۲ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۰:۳۳

هر باک بنزین سوپر ۳ تا ۹ میلیون تومان

براساس ظرفیت باک این خودروها، یک باک کامل اکنون بین ۳ تا بیش از ۹ میلیون تومان هزینه خواهد داشت. در ادامه، هزینه پر کردن باک چندین مدل وارداتی محبوب در بازار ایران محاسبه شده است: با رشد نرخ بنزین سوپر وارداتی، هزینه سوخت‌گیری خودروهای وارداتی به سطحی رسیده که برای برخی مدل‌ها، پر کردن یک باک کامل معادل ۶ تا ۹ میلیون تومان تمام می‌شود